馬鞍山天宇海 長形廳堂布置靈活 前迎沙田海景

馬鞍山海景屋苑天宇海，設有住客會所，且數分鐘步程到港鐵恆安站。今日介紹屋苑1B座高層A室，實用面積787方呎，3房1套間隔，內櫳整潔光猛，望沙田海景，現時叫價1130萬，實用呎價約14358元。

廳堂修長工整，採白色為空間主調，整齊布置飯桌、沙發及地櫃等傢俬，打造透亮舒適的居所。廳堂設落地玻璃採納日光，外接露台，前迎沙田海景，令人放鬆。

馬鞍山天宇海1B座高層A室，實用面積787方呎，現時叫價1130萬。

房間開則四正，同享海景。

露台前臨沙田海景，景色舒泰。

廚房煮食設備齊全，提供多組儲物空間。

787呎3房1套開則

單位採3房1套間隔，房間皆開則四正，參觀主人套房，屋主靠窗台旁擺放睡牀，另一側設衣櫃儲物，窗外見海景。主人房浴室潔具齊備，設通風窗。

天宇海坐落馬鞍山保泰街，樓齡約15年，由6座分層大樓，及14幢洋房組成，提供1143個單位。住客會所設施齊備，有泳池、健身室及宴會廳等。另外，屋苑鄰近恆安站，而恆安邨商場提供基本民生商舖及街市，可滿足日常生活所需。

必睇靚位

享高層海景

3房1套，間隔四正

裝潢雅緻，家具齊備

近港鐵恆安站

放盤單位資料

物業名稱：天宇海

地址：馬鞍山保泰街18號

樓齡：15年

單位：1B座高層A室

實用面積：787方呎

間隔：3房1套

叫價：1130萬

呎價：14358元

代理行：中原地產