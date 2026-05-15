馬鞍山天宇海 長形廳堂布置靈活 前迎沙田海景
更新時間：17:22 2026-05-15 HKT
發佈時間：17:22 2026-05-15 HKT
發佈時間：17:22 2026-05-15 HKT
馬鞍山海景屋苑天宇海，設有住客會所，且數分鐘步程到港鐵恆安站。今日介紹屋苑1B座高層A室，實用面積787方呎，3房1套間隔，內櫳整潔光猛，望沙田海景，現時叫價1130萬，實用呎價約14358元。
廳堂修長工整，採白色為空間主調，整齊布置飯桌、沙發及地櫃等傢俬，打造透亮舒適的居所。廳堂設落地玻璃採納日光，外接露台，前迎沙田海景，令人放鬆。
787呎3房1套開則
單位採3房1套間隔，房間皆開則四正，參觀主人套房，屋主靠窗台旁擺放睡牀，另一側設衣櫃儲物，窗外見海景。主人房浴室潔具齊備，設通風窗。
天宇海坐落馬鞍山保泰街，樓齡約15年，由6座分層大樓，及14幢洋房組成，提供1143個單位。住客會所設施齊備，有泳池、健身室及宴會廳等。另外，屋苑鄰近恆安站，而恆安邨商場提供基本民生商舖及街市，可滿足日常生活所需。
必睇靚位
享高層海景
3房1套，間隔四正
裝潢雅緻，家具齊備
近港鐵恆安站
放盤單位資料
物業名稱：天宇海
地址：馬鞍山保泰街18號
樓齡：15年
單位：1B座高層A室
實用面積：787方呎
間隔：3房1套
叫價：1130萬
呎價：14358元
代理行：中原地產
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