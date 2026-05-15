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馬鞍山天宇海 長形廳堂布置靈活 前迎沙田海景

筍盤推介
更新時間：17:22 2026-05-15 HKT
發佈時間：17:22 2026-05-15 HKT

馬鞍山海景屋苑天宇海，設有住客會所，且數分鐘步程到港鐵恆安站。今日介紹屋苑1B座高層A室，實用面積787方呎，3房1套間隔，內櫳整潔光猛，望沙田海景，現時叫價1130萬，實用呎價約14358元。

廳堂修長工整，採白色為空間主調，整齊布置飯桌、沙發及地櫃等傢俬，打造透亮舒適的居所。廳堂設落地玻璃採納日光，外接露台，前迎沙田海景，令人放鬆。

馬鞍山天宇海1B座高層A室，實用面積787方呎，現時叫價1130萬。
馬鞍山天宇海1B座高層A室，實用面積787方呎，現時叫價1130萬。
房間開則四正，同享海景。
房間開則四正，同享海景。
露台前臨沙田海景，景色舒泰。
露台前臨沙田海景，景色舒泰。
廚房煮食設備齊全，提供多組儲物空間。
廚房煮食設備齊全，提供多組儲物空間。

787呎3房1套開則

單位採3房1套間隔，房間皆開則四正，參觀主人套房，屋主靠窗台旁擺放睡牀，另一側設衣櫃儲物，窗外見海景。主人房浴室潔具齊備，設通風窗。

天宇海坐落馬鞍山保泰街，樓齡約15年，由6座分層大樓，及14幢洋房組成，提供1143個單位。住客會所設施齊備，有泳池、健身室及宴會廳等。另外，屋苑鄰近恆安站，而恆安邨商場提供基本民生商舖及街市，可滿足日常生活所需。

必睇靚位

享高層海景

3房1套，間隔四正

裝潢雅緻，家具齊備

近港鐵恆安站

放盤單位資料

物業名稱：天宇海
地址：馬鞍山保泰街18號
樓齡：15年
單位：1B座高層A室
實用面積：787方呎
間隔：3房1套
叫價：1130萬
呎價：14358元
代理行：中原地產

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