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旺角麥花臣匯銀主盤1180萬開拍 低估價約9% 罕有頂層大戶 步行至港鐵站約7分鐘

筍盤推介
更新時間：10:24 2026-05-11 HKT
發佈時間：10:24 2026-05-11 HKT

旺角區內設備齊全、交通方便完善，衣食住行樣樣信步即達，滿足不同生活需求。區內麥花臣匯一個銀主盤，開拍價1180萬，較估價低約9%，平均呎價約15325元。

原業主簽約前消失淪銀主盤

忠誠拍賣行發言人表示，麥花臣匯1B座30樓B室，面積770方呎，2房1套間隔。該單位今年初以1296.8萬成交，惟賣方突然「消失」，未有簽署正式買賣合約，由於尚有按揭未清還，因此淪為銀主盤。

即睇麥花臣匯1B座30樓B室：

現開拍價1180萬拍賣，較銀行估價約1300萬低120萬或9%，呎價約15325元，將於5月20日（下周三）進行拍賣，同場共有約15項物業可供競投。

據悉，屋苑現時有約11個放盤，而是次推拍的是罕有大單位，加上屬頂層戶，難得有放盤，相信除了自用外，亦具一定投資價值，該單位市場租金可達約3.6萬，按上述開拍價計算，料回報率約3.7厘。

位於旺角奶路臣街38號的麥花臣匯於2012年12月起開始入伙，共設有2座提供293伙，面積介乎293至1806方呎。另外，屋苑交通便利，步行至港鐵旺角站只需約7分鐘路程，鄰近亦設多個巴士及小巴站。小學校網為32，共有8間小學，其中中華基督教會協和小學及大角嘴天主教小學（海帆道）受區內家長追捧。

位於旺角奶路臣街38號的麥花臣匯於2012年12月起開始入伙，共設有2座提供293伙，面積介乎293至1806方呎。
位於旺角奶路臣街38號的麥花臣匯於2012年12月起開始入伙，共設有2座提供293伙，面積介乎293至1806方呎。
屋苑交通便利，步行至港鐵旺角站只需約7分鐘路程。
屋苑交通便利，步行至港鐵旺角站只需約7分鐘路程。

中學校網為油尖旺區，拔萃女書院、嘉諾撒聖瑪利書院、伊利沙伯中學、真光女書院、華仁書院（九龍）等名校亦設於此校網。

相關文章：銅鑼灣逾千呎銀主盤叫價840萬 何文田皓畋頂層連天台拍賣 低估價26%
 

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