銅鑼灣逾千呎銀主盤叫價840萬 何文田皓畋頂層連天台拍賣 低估價26%

環亞拍賣行發言人表示，銅鑼灣華都大廈低層A室銀主盤，面積約1,173方呎，開拍價840萬元，較銀行估價的1,100萬元低260萬元或約24%，呎價7,161元，將於本周二（12日）進行拍賣，同場共有55項物業可供競投。

何文田One Victory低估價28%

忠誠拍賣行發言人表示，何文田One Victory高層A室業主盤，面積約556方呎，2房間隔，於2012年8月以11,80萬元購入，現開價750萬元推拍，較市場最新估價1,045萬元低295萬元或28%，呎價13,489元，將於本周三（13日）進行拍賣，同場共有約22項物業可供競投。

何文田皓畋830萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，何文田皓畋1座一個頂層連天台業主盤，面積約403方呎，1房間隔，附連263方呎天台，業主於2024年5月以708萬元二手購入上述單位，現以830萬元推拍，較銀行估值的1,120萬元低290萬元或約26%，呎價約20,596元，將於周三（13日）進行拍賣，同場共有25項物業可供競投。

