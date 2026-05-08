馬灣珀麗灣 雅緻廳堂洋溢溫馨 飽覽開揚海景
更新時間：13:31 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:31 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:31 2026-05-08 HKT
馬灣屋苑珀麗灣，鄰近挪亞方舟主題公園及馬灣公園大自然公園。今日為大家介紹當中的3期1座高層D室，實用面積837方呎，為3房1套連工人房間隔，望深井及汀九橋海景。
進入放盤，大廳裝潢採休閒復古風，以暖調燈光與柔軟家具打造放鬆的空間。飯廳以實木餐桌搭配編織餐椅，質感溫潤。側邊有實木展示櫃，兼具收納與展示功能，擺放工藝品與收藏品，客廳有多組沙發組合亦有復古單椅，實木電視櫃與復古吊燈，提升空間質感，滿足家庭聚會的需求。
837呎3房1套開則
大廳設落地玻璃採光，外連露台，可享深井及汀九橋一帶海景。單位間隔為3房1套連工人房，間隔四正。踏入主人房，採用白色牆身，緊連窗外海景，住客可利用窗台空間擺放盆栽。
珀麗灣設有巴士專線，可往返港鐵青衣站、葵芳站。住客同時可以選擇渡輪服務，往返中環及荃灣。
必睇靚位
望深井及汀九橋海景
廳房樓底高，間隔四正
內櫳備有品味靚裝
住客會所設施多元
放盤單位資料
物業名稱：珀麗灣
地址：馬灣珀麗路8號
樓齡：21年
單位：23座中層C室
實用面積：837方呎
間隔：3房1套連工人房
叫價：960萬
呎價：11470元
代理行：美聯物業
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