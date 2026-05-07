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西半山聯邦花園 淺調大廳清新自然 靜觀翠綠樹景

筍盤推介
更新時間：18:08 2026-05-07 HKT
發佈時間：18:08 2026-05-07 HKT

坐落於西半山干德道，聯邦花園向來以其方正開則與超高實用率，深受實力買家與家長客青睞。今日走進這座處於高層的精緻宅邸，實用面積1166方呎，單位採3房2衛設計，室內裝修雅致，大面的落地玻璃如同畫框，將窗外的翠綠山色映入眼簾。

步入室內，全屋以純白為基調，佐以溫潤木質點綴，客飯兩廳分區明確，大門一側為飯廳與開放式廚房，圓形餐桌配合特色吊燈，是日常用餐之處。開放式廚房配置齊全，備有基本家電及充裕儲物空間。

轉向客廳，大型傢俬擺放得體，設計師特別地在主牆嵌上大面玻璃鏡，與一旁的落地玻璃落地大窗相呼應，讓自然光線照耀全屋。推門步入露台，西半山獨有的靜謐與連綿翠綠盡收眼底。

1166呎3房2衛設計

單位規劃為3房2衛設計，當中主人套房格局四正且採光充足，置中擺放雙人大牀後仍可三邊落地的餘裕，配備入牆式衣櫃。

戶主現將另外2間房分別劃為子女房與兒童活動室，訂造的牀架與書架設計貼心，既保留了孩子的活動空間，也兼顧了實用機能。

聯邦花園位於干德道41號，依山而建，由5座依山而建，提供399個單位，單位實用面積由806方呎至2331方呎不等，住客會所提供壁球場、燒烤場、健身室、泳池等。屋苑位處小學11名校網及中西區中學名校網，是無數家長心目中的理想起跑線。

必睇靚位

西半山豪宅地段，屬小學11名校網

裝修雅致，傢電齊備

3房設計，開則方正

連車位放售

放盤單位資料

物業名稱：聯邦花園
地址：西半山干德道41號
樓齡：55年
單位：高層
實用面積：1166方呎
間隔：3房2浴
叫價：2800萬（連車位）
呎價：24014元
代理行：OKAY.com屋企

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