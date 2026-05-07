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準買家湧入拍賣場尋寶 緹岸銀主盤掀10客競投 搶貴42%至354萬拍出

筍盤推介
更新時間：10:47 2026-05-07 HKT
發佈時間：10:47 2026-05-07 HKT

近期樓價持續上升，不少準買家前往物業拍賣場尋覓「筍盤」，昨日市場上舉行2場物業拍賣會，即場沽出8項物業，包括忠誠拍賣行昨拍出5項，如屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）的1座中層F室銀主盤，面積378方呎，屬2房戶，以354萬拍出。

搶高104萬拍出

上述單位銀主開價250萬推拍，吸引10組客出價爭購，最終搶高104萬或42%，以354萬拍出，呎價約9365元。若以原業主於2019年11月以602.7萬買入價計，帳面蝕約248.7萬或約41%。

緹岸一個銀主盤吸引10組客爭購，最終搶高42%，以354萬拍出，呎價約9365元。
緹岸一個銀主盤吸引10組客爭購，最終搶高42%，以354萬拍出，呎價約9365元。

多喜大廈搶貴22%

另外，牛頭角多喜大廈低層連平台戶，面積336方呎，外連623方呎平台，開價180萬推拍，獲3組客爭購，搶貴40萬或22%，以220萬拍出，呎價約6548元。據悉，原業主於2008年以200萬買入，持貨18年轉手，帳面獲利20萬或10%。

5組客出價搶跑馬地鳳輝臺

黃開基拍賣行同日推出14項物業拍賣，吸引約100人出席拍賣會，即日拍出3項物業，包括跑馬地鳳輝臺1B號一個低層戶，面積765方呎，屬2房套及工人房，開價430萬拍賣，獲5組客出價，搶高170萬或40%，以600萬成交，呎價約7843元。

土瓜灣銀主盤搶貴55萬

土瓜灣譚公道65號高層A部分的A2室銀主盤，面積325方呎，開價128萬，最終搶貴55萬或43%，以183萬拍出，呎價約5631元。

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