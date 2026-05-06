元朗Grand YOHO 方正長廳布置靈活 港鐵站近咫尺
更新時間：17:38 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:38 2026-05-06 HKT
發佈時間：17:38 2026-05-06 HKT
元朗大型屋苑Grand YOHO緊接港鐵元朗站，盡佔地利，可享完善交通與商場配套等。今日介紹的3座低層F室，實用面積720方呎，採3房1套設計。已有基本裝修，實用耐看，家電齊備，輕鬆入伙。單位現以1268萬放售，實用呎價約17611元。
修長整齊的客飯廳展現出極佳的空間感，分區清晰，屋主已精心布置家具，飯廳配備簡約方桌，滿足日常用餐需求；客廳已擺放了沙發與地櫃，中央仍保有充裕的活動空間。廳堂盡頭設有落地玻璃窗，外接露台，可享區內景致。
720呎3房1套開則
單位寢區規劃展現高度實用性，3間睡房均開則四正，當中主人套房空間感不俗，睡牀與大型儲物櫃擺放有序。
Grand YOHO位於元朗朗日路，樓齡約10年，由7座物業組成，屋苑住戶只需經過Grand YOHO基座YOHO MALL，便可直達西鐵站及交通總匯。
必睇靚位
- 鄰近港鐵元朗站及商場
- 單位簇新雅裝
- 3房1套，連露台
- 提供大型會所設施
放盤單位資料
物業名稱：Grand YOHO
地址：元朗朗日路9號
樓齡：10年
單位：3座低層F室
實用面積：720方呎
間隔：3房1套
叫價：1268萬
呎價：17611元
代理行：中原地產
相片由代理行提供
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