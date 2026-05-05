紅磡海逸豪園 亮麗雅廳實用柔和 飽覽市海雙景

紅磡大型屋苑海逸豪園，擁完善交通及民生配套。今日介紹屋苑悅濤灣12座極高層A室，實用面積546方呎，1房間隔，內附實用裝修，望開揚海景及市景，最新叫價918萬，實用呎價約16813元。

甫入四正廳堂，空間布置以淺調為主，鋪設實木地板，背景牆髹上淺藍色，並裝有展示架作擺放相框等，更有掛畫點綴，已將沙發、茶几及按摩椅等傢俬整齊布置。廳堂設L形落地玻璃採光，同時將海景市景引入室。

單位設有1間房，房間方正，內建有地台牀，更設訂造書桌及儲物櫃。

浴室潔具齊備，浴缸加設玻璃趟門令乾濕分離更佳，并附窗戶排走濕氣。

海逸豪園分5期發展，提供逾4700個單位。屋苑會所設施包括室內泳池、健身室、桌球室等。

屋苑商場設有不同類型民生舖，住客可徒步往附近的港鐵黃埔站及渡輪碼頭，交通配套完善。

紅磡海逸豪園悅濤灣12座極高層A室，實用面積546方呎，最新叫價918萬。

廳堂落地玻璃將市海景致引入眼簾。

房間開則四正，特別建造地台牀。

浴室潔具保養良好，設通風窗。

必睇靚位

享高層海景

內櫳配置實用裝修

廳房間隔四正

鄰近港鐵黃埔站

放盤單位資料

物業名稱：海逸豪園

地址：紅磡海逸道8號

樓齡：26年

單位：12座極高層A室

實用面積：546方呎

間隔：1房

叫價：918萬元

呎價：16813元

代理行：利嘉閣地產