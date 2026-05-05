Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡海逸豪園 亮麗雅廳實用柔和 飽覽市海雙景

筍盤推介
更新時間：16:55 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:55 2026-05-05 HKT

紅磡大型屋苑海逸豪園，擁完善交通及民生配套。今日介紹屋苑悅濤灣12座極高層A室，實用面積546方呎，1房間隔，內附實用裝修，望開揚海景及市景，最新叫價918萬，實用呎價約16813元。

甫入四正廳堂，空間布置以淺調為主，鋪設實木地板，背景牆髹上淺藍色，並裝有展示架作擺放相框等，更有掛畫點綴，已將沙發、茶几及按摩椅等傢俬整齊布置。廳堂設L形落地玻璃採光，同時將海景市景引入室。

單位設有1間房，房間方正，內建有地台牀，更設訂造書桌及儲物櫃。

浴室潔具齊備，浴缸加設玻璃趟門令乾濕分離更佳，并附窗戶排走濕氣。

海逸豪園分5期發展，提供逾4700個單位。屋苑會所設施包括室內泳池、健身室、桌球室等。

屋苑商場設有不同類型民生舖，住客可徒步往附近的港鐵黃埔站及渡輪碼頭，交通配套完善。

紅磡海逸豪園悅濤灣12座極高層A室，實用面積546方呎，最新叫價918萬。
紅磡海逸豪園悅濤灣12座極高層A室，實用面積546方呎，最新叫價918萬。
廳堂落地玻璃將市海景致引入眼簾。
廳堂落地玻璃將市海景致引入眼簾。
房間開則四正，特別建造地台牀。
房間開則四正，特別建造地台牀。
浴室潔具保養良好，設通風窗。
浴室潔具保養良好，設通風窗。

必睇靚位

享高層海景

內櫳配置實用裝修

廳房間隔四正

鄰近港鐵黃埔站

放盤單位資料

物業名稱：海逸豪園
地址：紅磡海逸道8號
樓齡：26年
單位：12座極高層A室
實用面積：546方呎
間隔：1房
叫價：918萬元
呎價：16813元
代理行：利嘉閣地產

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
7小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
7小時前
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
10小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
6小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
6小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
9小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
突發
1小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
6小時前