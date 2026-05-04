緹岸2房銀主盤250萬開拍 面積378呎 低銀行估價36%

屯門以美麗平靜的田園和海濱著稱，區內緹岸一個銀主盤，開拍價250萬，較銀行估價的低約36%，平均呎價約6614元。

378呎2房間隔

忠誠拍賣行發言人表示，屯門緹岸1座11樓F室，面積378方呎，2房間隔，原業主於2019年11月以602.8萬買入上述單位，現淪為銀主盤，開拍價250萬，較銀行估價的390萬低140萬或約36%，呎價約6614元，將於5月6日（周三）進行拍賣，同場共有18項物業可供競投。

位於屯門管翠路8號的緹岸於2020年12月開始入伙，合共設有2期，提供8座及22間洋房，單位涉1982伙，面積介乎201至2420方呎。

屋苑交通方便，設有專線小巴供前往屯門市中心及港鐵屯馬綫屯門站，另外鄰近亦設有巴士站可往返港九新界各區，另外架車到港鐵屯門站則需時約16分鐘。

緹岸1座11樓F室，以250萬推拍，較估價低36％。

小學校網屬71

小學校網為71，區內不乏優質熱門學校，其中順德聯誼總會何日東小學、順德聯誼總會胡少渠紀念小學及順德聯誼總會李金小學設有聯繫中學，深受家長歡迎。

中學校網為屯門區，區內不少中學設多元化課程與課外活動，另外亦注重創新科技與電子學習，在不同層面訓練及培養學生。其中保良局百周年李兆忠紀念中學、屯門官立中學和仁愛堂田家炳中學等著名中學亦位處區內。

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