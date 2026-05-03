跑馬地765呎銀主盤430萬拍賣 低估價逾三成 淺水灣3房叫價2600萬

黃開基拍賣行發言人表示，跑馬地鳳輝臺1A號B座低層銀主盤，面積約765方呎，2房連工人房間隔，開拍價430萬元，較銀行估價的620萬元低190萬元或約31%，呎價約5,621元，將於5月6日（周三）進行拍賣，同場共有約14項物業可供競投。

淺水灣寶晶苑低估價21%拍賣

環亞拍賣行發言人表示，淺水灣道93號寶晶苑1A座一個A室業主盤，面積1,372方呎，3房1套房，附連117方呎平台，業主於1991年以485萬元一手購入物業，現時連一個車位推拍，開價2,600萬元，較銀行估價3,300萬元低約700萬元或21%，將於5月12日（下周二）拍賣，同場共有約55項物業可供競投。

旺角上海街舊樓叫價230萬

忠誠拍賣行發言人表示，旺角上海街523號低層業主盤，面積約455方呎，業主於1996年2月以140萬元購入上述單位，開拍價230萬元，呎價約5,055元，將於5月13日（下周三）進行拍賣，同場共有約24項物業可供競投。