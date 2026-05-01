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尖沙咀港景峯 廳堂對正九龍公園 遠眺維港海景

筍盤推介
更新時間：16:18 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:18 2026-05-01 HKT

尖沙咀指標屋苑港景峯，鄰近港鐵柯士甸站，享交通之便，咫尺更為九龍公園。

是日為大家精選當中1座中高層B室，實用面積785方呎，為3房連儲物房間隔，單位有雅緻裝修，前迎翠綠的九龍公園，遠眺維港海景，景觀開闊。

甫入單位，即見白色簡約系為主調的大廳，兩廳涇渭分明，空間充足。客廳有落地玻璃窗，緊連露台，引充沛陽光入室，前迎九龍公園，可享維港至鯉魚門河景。單位間隔為3房連儲物房，步入主人房，房間內設有長窗台，可靠窗放置睡牀，延伸出更大的睡眠空間。

另一睡房亦有大窗可望維港景色，可考慮用作書房。浴室設浴缸，亦備洗手盤及地櫃等基本設施放置盥洗用品。梗廚備有上下廚櫃，有洗衣機等基本設備。

由長實發展的港景峯共有3座，提供987個單位。屋苑基座有商場港景匯，數分鐘步程即達海港城、中港城等大型購物商場。

另外，屋苑鄰近港鐵佐敦站、柯士甸站及高鐵西九龍站，盡享交通之便，前臨更為戲曲中心，咫尺為西九文化區，享豐富文娛休閒配套。

放盤單位資料

物業名稱：港景峯
地址：廣東道188號
樓齡：22年
單位：1座中高層B室
實用面積：785方呎
間隔：3房連儲物室
叫價：1980萬元
呎價：25223元
代理行：美聯物業
*相片由代理行提供

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