中半山永威閣 寬敞大廳明亮舒適 靜享翠綠山巒

中半山堅尼地道向來是低調富豪聚居地，今日帶大家參觀的永威閣，與灣仔商業區近在咫尺，該廈現正一個少有盤源放盤，3房1套連工人套房單位，實用面積1478方呎，廳大房大，裝潢洋溢溫暖感，從露台外望，見附近山景。

永威閣位於堅尼地道31號，樓齡約37年，物業採一層一伙設計，享有高度私隱。步入大宅，首先映入眼簾的是開闊高曠的廳堂，單位以層階式設計，以2級樓梯分隔客飯兩廳。

1478呎3房1套連工人套

飯廳空間感十足，現場放置大型餐桌，拾級而下則是偌大客廳，外接景觀露台，附近學校景致與翠綠山脈盡收眼底。單位採3房1套連工人套房設計，間隔方正實用。主人套房展現老牌豪宅之高實用率，收納空間充裕，廚房選用U形工作枱，搭配白色廚櫃，兼具美感與功能性。

位置上，由永威閣步行約5至10分鐘即可抵達合和中心及港鐵灣仔站。

必睇靚位

堅尼地道豪宅地段

鄰近合和中心及利東街商圈

一層一戶，廳大房大

連有蓋車位放售

放盤單位資料

物業名稱：永威閣

地址：中半山堅尼地道31號

樓齡：36年

單位：低層

實用面積：1478方呎

間隔：3房1套連工人套房

叫價：2288萬（連有蓋車位）

呎價：15480元

代理行：美聯物業

相片由代理行提供



