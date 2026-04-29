中半山錦輝大廈 舒適廳堂光猛明亮 鄰近香港公園

中半山麥當勞道是港島著名豪宅地段，鄰近香港公園，往繁忙的中環及灣仔只需數分鐘車程，錦輝大廈正坐落在此，起居環境寧靜，今日介紹該廈2房2浴放盤，實用面積1034方呎，開則方正，實用率高，廳房布置講究，營造溫馨舒適氛圍。

錦輝大廈位處麥當勞道68A號，僅提供35個單位，以用家主導，市場少有盤源，項目位處小學11校網，中學校網為中西區。馬上到該廈參觀一個靚裝修單位，實用面積1,034方呎，放盤已有全新裝修，是情侶或三口之家的理想之選。

1034方呎2房2浴

現場所見，屋主布局精巧，全屋鋪設淺色木地板，寬敞客廳可容納三座沙發及休閒椅，配合圓形茶几及白色電視櫃等，美觀實用。客廳設有大窗採納日光，外望附近樓景。

飯廳與開放式廚房相連，開放式廚房配備高端家電及充裕儲物空間，更利用高枱面設計出專屬酒吧，令入廚可以變成家人互動的重要環節。

放盤為2房間隔，主人套房闊落四正，不設窗台，面積實用，鋪設大面地毯，其中一幅牆採幾何紋理設計，整齊擺設大牀等家具，並設步入式衣帽間收納。套浴提供光潔浴具，採乾濕分離設計，裝有浴缸及淋浴設備，淋浴或浸浴，任君選擇。

另一間房間可作客房或書房等用途，現時房間擺放了訂造書桌連儲物組合櫃，亦有長少發。另外，單位附約100呎的多功能平台，可擺放燒烤設備或種植等，為生活增添靈活性。

位置上，由錦輝大廈步行數分鐘可到香港公園，是鬧市中難得的大型綠化空間，閒時在此看看花花草草，放慢腳步，心情開朗。此外，由樓盤自駕到中環及灣仔，少於10分鐘，盡享安靜中帶旺的居住優勢。

必睇靚位

內櫳備全新靚裝

小學11名校網

附約100呎平台

2房間隔，四正實用

放盤單位資料

物業名稱：錦輝大廈

地址：中半山麥當勞道68A號

樓齡：64年

單位：低層

實用面積：1034方呎

間隔：2房2浴

叫價：1800萬（連車位）

呎價：17408元

代理行：OKAY.com屋企

*相片由代理行提供