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九龍站凱旋門 寬敞大廳現代清新 盡覽蔚藍海景

筍盤推介
更新時間：18:03 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:03 2026-04-24 HKT

九龍站上蓋豪宅凱旋門，毗鄰高鐵西九龍站，坐擁鐵路站網絡完善之優勢。今日帶大家走訪觀星閣一個自製複式單位，實用面積2196方呎，現為5房2套間隔，裝潢現代清新，突顯單位敞亮的空間感，落地玻璃外是蔚藍海景，是追求高品質生活之選。

凱旋門位於九龍站上蓋豪宅之一，以特色拱門建築成為區內地標之一。今次精選凱旋門觀星閣極高層C室，實用面積2196方呎，單位經重新規劃，打造出5房雙套連書房及多用途房的開則，布局靈活實用。

2196方呎5房2套

甫入室內，極為寬敞的客飯廳隨即映入眼簾，全屋採用大量落地玻璃窗設計，不僅引進充足自然光，更將碧藍海景如巨幕電影般帶入生活日常。客廳配置大型沙發及地氈等，營造出沉穩的層次感，飯廳則以圓形餐桌配襯精緻吊燈，營造舒適的用餐環境。

沿著廳堂一隅的樓梯拾級而上，牆身掛滿藝術畫作與飾物，讓轉角充滿驚喜。所有房間開則方正，各有不同主題，當中主人套房以柔和色調營造休憩氛圍，配置大型訂造衣櫃，收納機能與設計感兼備。

小朋友睡房特別訂造童話感十足的木屋造型雙層牀，貼心配備黑板牆，讓他們發揮創意。移至書房空間，提供多組書櫃，滿足在家辦公與閱讀需求。

凱旋門住客可享摩天會所設施，包括室內泳池、兒童遊戲室、健身室、乒乓球室、桌球室等。

必睇靚位

九龍站上蓋，毗鄰高鐵西九龍站

罕有5房複式大戶

飽覽新油麻地避風塘

連2車位

放盤單位資料

物業名稱：凱旋門
地址：柯士甸道西1號
樓齡：20年
單位：觀星閣極高層C室
實用面積：2196方呎
間隔：5房2套，
另連書房、工人套房及儲物房
叫價：1.5億元(連2車位)
呎價：68306元
代理行：美聯物業

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