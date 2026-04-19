景怡峯銀主盤628萬推拍 低銀行估價10% 掃管笏村全幢叫價880萬

環亞拍賣行發言人表示，深水埗景怡峯高層F室，面積484方呎，2房間隔，曾於2012年11月以687.3萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價628萬元，較銀行估價697萬元低69萬或約10%，呎價12,975元，將於4月28日（下周二）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。

掃管笏村全幢連花園及天台

忠誠拍賣行發言人表示，屯門掃管笏村第二區雙號全幢，地下、1樓及2樓建築面積分別為677方呎，552方呎及654方呎，共約1,883方呎，另花園及天台各約1,129及654方呎，曾於2016年6月以1,190萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價880萬元，建築呎價為4,673元，將於4月22日（周三）拍賣，同場共有約14項物業可供競投。

大埔黃魚灘銀主盤低估價32%

黃開基拍賣行發言人表示，大埔黃魚灘單號2樓，建築面積691方呎，2房1套間隔，附連天台，屬銀主盤。該單位早前開價380萬元推拍，現減價40萬元至340萬元再推拍，較銀行估價500萬元低約160萬元或32%，建築呎價4,920元，將於4月22日（周三）拍賣，同場共有約16項物業可供競投。

