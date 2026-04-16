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西貢溱喬 淺調長廳時尚雅緻 翠綠山巒大屋

筍盤推介
更新時間：11:57 2026-04-16 HKT
發佈時間：11:57 2026-04-16 HKT

溱喬矗立於西貢公路翠綠山巒間，憑藉高私隱度與清幽環境，是追求極致生活素質買家的心頭好。今次精選當中的一座大屋，實用面積1691方呎，採4房2套間隔，全屋裝潢雅緻，配合大面落地玻璃將戶外花園綠意引入室內，讓住戶時刻被綠意環繞。

洋房樓高兩層，室內採淺色調設計，配以特高樓底，展現出極強的空間感與大宅氣度。地下層為客飯廳所在，空間布局分明，飯廳背景牆設有訂造展示櫃，中央擺放玻璃圓形餐桌配襯透明座椅。

客廳選用白色皮沙發，電視牆則以木系設計呼應窗外自然景致，亮點之一是客廳設有落地玻璃，住戶可步入四周綠樹林蔭的私家大花園，起居空間舒適。

1691呎4房雙套開則

拾級而上即抵達睡眠區域，4房規劃確保家庭成員均享有充裕的私人空間。

當中2間套房間隔闊落且均外連翠綠露台，主人套房配置入牆衣櫃，收納不成問題。洋房頂層設有開闊天台，可隨心擺放戶外家具。此外，洋房附設私人車庫，可並列停泊2部愛車，便利十足。

由永泰亞洲及南豐發展的溱喬，由63座洋房組成，日常購物方面，自駕約5分鐘到匡湖居購物中心，場內有超級市場及商舖食肆；前往西貢市中心則約10分鐘車程，設有超市、便利店、寵物店、海鮮食肆等。

必睇靚位

附連花園

山景洋房，環境恬靜

洋房樓底特高，裝潢雅緻

約5分鐘車程到匡湖居購物中心

放盤單位資料

物業名稱：溱喬
地址：西貢公路
樓齡：21年
單位：單號洋房
實用面積：1691方呎
間隔：4房2套
叫價：2950萬元
呎價：17445元
代理行：中原地產

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