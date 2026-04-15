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尖沙咀嘉文花園 闊落巨廳富空間感 望木球會草地

筍盤推介
更新時間：16:08 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:08 2026-04-15 HKT

坐落於尖沙咀與佐敦交界的覺士道，嘉文花園以對正九龍木球會一片綠草地聞名。今次走訪的3座中層A室，實用面積達1018方呎，採3房連工人房間隔。單位最令人心動的賣點，莫過於對正九龍木球會廣闊草地，現以2400萬放售，實用呎價約23576元。

步入室內，首先感受到單位特有的空間感，客飯廳開則極其闊落，已放置了大型沙發組合及餐桌。客廳特別採用大弧形落地玻璃窗，不僅令光線呈環繞式滲透，更將窗外翠綠球場景致完美定格，營造出明亮通透的起居環境。

尖沙咀嘉文花園3座中層A室，實用面積1018方呎，叫價2400萬元。
尖沙咀嘉文花園3座中層A室，實用面積1018方呎，叫價2400萬元。
單位外望九龍木球會廣闊草地，視野無阻。
單位外望九龍木球會廣闊草地，視野無阻。
睡房同樣設特闊大窗，活動空間充足。
睡房同樣設特闊大窗，活動空間充足。
長形廚房設U形工作枱，設充足備餐空間。
長形廚房設U形工作枱，設充足備餐空間。

1018方呎3房設計

單位採3房設計，間隔方正且分布井然，每間睡房均設有開闊窗戶，確保空氣流通。即使放置雙人牀及大型衣櫃後，依然保留充裕活動空間。廚房L形工作枱面與上下組收納櫃布局合理。

嘉文花園是區內著名豪宅屋苑，步行至港鐵佐敦站少於5分鐘。

必睇靚位

鄰近港鐵佐敦站

對正九龍木球會

擁企理裝潢

附闊玻璃採光

放盤單位資料

物業名稱：嘉文花園
地址：覺士道9號
樓齡：29年
單位：3座中層A室
實用面積：1018方呎
間隔：3房連工人房
叫價：2400萬元
呎價：23576元
代理行：中原地產
電話：9433 3927（蔡小姐）
*相片由代理行提供

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