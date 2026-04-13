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北角康澤花園銀主盤 650萬本周三推拍 較銀行估價低20%

筍盤推介
更新時間：10:47 2026-04-13 HKT
發佈時間：10:47 2026-04-13 HKT

北角作為交通樞紐，不僅提供四通八達的交通網絡，方便往返各區，食肆與商舖種類繁多，衣食住行均十分便利，區內康澤花園一個銀主盤推出拍賣，開價650萬，較銀行估價低逾20%，平均呎價12218元。

本周三拍賣

忠誠拍賣行發言人表示，該單位為康澤花園D座22樓6室，面積532方呎，屬2房間隔。物業曾於2006年9月以318萬成交，現淪為銀主盤，開拍價650萬，較銀行估價813萬低163萬或20%，呎價12218元，將於4月15日（周三）拍賣，同場共有約24項物業可供競投。

單位屬2房間隔，廳大房大。
單位屬2房間隔，廳大房大。
康澤花園D座22樓6室，開拍價650萬，較銀行估價低20%。
康澤花園D座22樓6室，開拍價650萬，較銀行估價低20%。

屬港鐵上蓋物業

康澤花園位於北角英皇道238號，於1987年入伙，共設4座，提供757伙，單位面積介乎396至997方呎。屋苑位處黃金地段，屬港鐵炮台山站上蓋物業，樓下亦設有多條巴士及小巴路線，前往港九各區皆十分便捷。

小學校網為14，區內學校平均質素不俗，不乏全港排名首一二百名的小學，屬「貼地」之選，當中滬江小學、聖公會聖米迦勒小學及北角衛理小學均為東區知名學校。

中學校網為東區，可謂名校雲集，區內多所傳統名校以英文為主要教學語言，有助提升學生兩文三語水平。庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學及聖馬可中學，皆為區內數一數二的頂尖學府。

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