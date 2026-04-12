元朗碧豪苑連車位650萬拍賣 業主恐蝕25% 南丫島全幢物業僅叫350萬
更新時間：10:38 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:38 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:38 2026-04-12 HKT
環亞拍賣行發言人表示，元朗碧豪苑1期雙號屋，面積698方呎，附連271方呎天台及290方呎花園。業主於2021年7月以868萬元購入上述物業，現附連2個車位推拍，開拍價650萬元，較購入價低218萬元，幅度約25%，呎價約9,312元。該物業將於4月14日（周二）拍賣，同場共有58項物業可供競投。
南丫島遺產貨低估價36%
忠誠拍賣行發言人表示，南丫島索罟灣第一街雙號地段連上蓋物業全幢，地盤面積約480方呎，屬遺產貨，開拍價350萬元，較市場估價的550萬元低200萬元，幅度約36%，呎價約7,892元，將於4月22日（下周三）拍賣，同場共有約15項物業可供競投。
太子銀主盤開拍價530萬
黃開基拍賣行發言人表示，太子長榮大廈8樓K室銀主盤，面積約855方呎，開拍價530萬元，較市場估價的630萬元低100萬元，幅度約16%，呎價約6,199元，將於4月15日（周三）拍賣，同場共有約22項物業可供競投。
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