何文田天鑄 高雅巨廳時尚亮麗 享名校網優勢

何文田作為傳統豪宅地段，憑藉屬小學34校網的優勢，向來都是家長與投資者的目光焦點。其中，鄰近港鐵何文田站的地標豪宅屋苑天鑄，近期更有一伙優質大戶放售，採4房2套間隔，實用面積1481方呎，以廳大房大的氣派格局，並配合高雅裝修，前迎一片盎然綠意。

步入廳堂，極高樓底與開闊空間感瞬間映入眼簾。室內裝潢美輪美奐，飯廳區以大型圓型餐桌配搭水晶吊燈，營造出優雅宴飲氛圍。

客廳則巧妙運用藍、灰兩色尼龍布藝沙發，在精緻與舒適之間取得平衡，構築出高雅的起居空間。

廳堂設有特大面闊玻璃窗，將室內採光極大化，並外連寬敞露台。住戶可在此近距離欣賞翠綠樹景，在繁華市中心享受一抹寧靜的綠洲。

1481方呎4房2套間隔

放盤採4房2套設計，各房開則方正，主人套房空間感十足，即使放置特大牀鋪並設置雙牀頭櫃後，走動空間依然充裕。

屋主將其中一個房間改為化妝間，配置訂造收納櫃與梳妝檯，盡顯生活儀式感。

由新鴻基地產發展的天鑄，樓齡約11年，會所及配套成熟，當中住客會所提供室外游泳池、健身室及宴會廳等設施，休閒娛樂設施齊全。

另外，屋苑亦位處小學34校網內，網內多間著名學校，是實力家庭置業考慮。

必睇靚位

內櫳設計美輪美奐

4房2套，廳大房大

會所設施有動有靜

小學34名校網

放盤單位資料

物業名稱：天鑄

地址：何文田佛光街23號

樓齡：11年

單位：7座低層C室

實用面積：1481方呎

間隔：4房2套連工人套房

叫價：4700萬元

呎價：31735元

代理行：利嘉閣地產

*相片由代理行提供

