大坑環翠園 敞亮大廳原木色調 附設私人天台

位於東半山大坑道之上的豪宅環翠園，地理位置優越，享靜中帶旺的生活環境。今天精選該廈高層連天台戶，實用面積1560方呎，廳大房大，內櫳附品味靚裝，坐擁翠綠山景，最新連車位叫價3000萬，實用呎價約19231元。

今日參觀的放盤開則修長，全屋配備品味裝修連同家電。開放式廚房位近大門，內備L形廚櫃，有足夠的備餐空間。飯廳緊鄰開放式廚房，長形木桌配搭6張餐椅。兩廳區分明確，客廳可掛有掛牆電視，空間實用。

3房2浴連車位

值得一提的是，單位附連天台，提供充足戶外空間可種植不同植物，亦可擺放燒烤設備及餐椅。放盤設計為3房連工人房及天台，主人房於房間正中置可三邊落牀的雙人牀，並有2個牀頭櫃，另有大窗可為一室提供充沛陽光，視野開揚，坐擁翠綠山林景致。

另外一房靠牆放牀，對窗放有長書桌，有充沛光線入室。

必睇靚位

附連寬敞天台

飽覽翠綠山景

3房2浴，廳大房大

內櫳擁傢俬裝修

放盤單位資料

物業名稱：環翠園

地址：大坑道32-331號

樓齡：56年

單位：高層C室

實用面積：1560方呎，另有天台

間隔：3房2浴，另有工人房

叫價：3000萬（連有蓋車位）

呎價：19231元

代理行：OKAY.com 屋企

*相片由代理行提供