康澤花園銀主盤低估價20%拍賣 元朗2100呎村屋連天台推拍 開價598萬

忠誠拍賣行發言人表示，北角康澤花園D座高層6室銀主盤，面積532方呎，2房間隔，銀主叫價650萬元開拍，較銀行估價的813萬低163萬元或20%，呎價12,218元，將於4月15日（下周三）拍賣，同場共約24項物業可供競投。

浪濤灣3房338萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，屯門浪濤灣2座低層A室銀主盤，面積616方呎，3房1套間隔，銀主開拍價338萬元，較銀行估價約460萬低約122萬元或約27%，呎價5,487元，將於4月15日（下周三）拍賣，同場共約22項物業可供競投。

元朗村屋低估價30%推拍

環亞拍賣行發言人表示，元朗錦田水頭雙號村屋全幢銀主盤，建築面積約2,100方呎，附連私人天台，銀主開價598萬元推拍，較銀行估價的860萬元低262萬元或30%，建築呎價約2,848元，將於4月14日（周二）進行拍賣，同場共約60項物業可供競投。