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中半山帝景閣 淺調大廳時尚格調 望動植物公園

筍盤推介
更新時間：16:56 2026-04-03 HKT
發佈時間：16:56 2026-04-03 HKT

中半山堅尼地道豪宅地段，帝景閣正坐落於此，鄰近中環及灣仔商業地段，加上屬小學11校網，佔盡地利。今次帶大家走訪該廈中層放盤，實用面積1107方呎，採3房間隔，全屋低調奢華裝潢，可俯瞰香港動植物公園及中區商廈建築群。

帝景閣由新鴻基地產發展的單幢豪宅，共提供93個單位，提供2房及3房單位。馬上參觀該廈中層放盤，鋪設實木地板，加上多窗優勢，全廳光猛，屋主以不同大型傢俬佈局，清楚分間隔出客廳及飯廳活動區。

1107呎3房間隔

屋主特別在近落地弧形玻璃，訂造了弧形沙發，由此可望到香港動植物公園及禮賓府，遠為中環標誌性建築。放盤為3房間隔，其中主人套房與大廳同向，配闊賞景窗。另連衣帽間收納服飾。

住客可享游泳池、健身室及平台花園等住戶設施。位置上，由帝景閣自駕出中環及灣仔只需數分鐘車程，位置優越。

必睇靚位

中半山豪宅地段
可欣賞香港動植物公園
近中環及灣仔商業區
屬小學11校網

放盤單位資料

物業名稱：帝景閣
地址：中半山堅尼地道3號
樓齡：36年
單位：中層B室
實用面積：1107方呎
間隔：3房
叫價：3880萬(連租約)
呎價：35050元
代理行：利嘉閣地產
*相片由代理行提供

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