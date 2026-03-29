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德福花園法院令物業468萬拍賣 低銀行估值30% 黃金海岸銀主盤叫288萬

筍盤推介
更新時間：12:50 2026-03-29 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-29 HKT

黃開基拍賣行發言人表示，九龍灣德福花園K座高層12室，為法院令物業，面積約551方呎，2房間隔，開拍價468萬元，較銀行估價665萬元低197萬元或約30%，呎價約8,494元，將於4月1日（周三）拍賣，同場共約12項物業可供競投。

黃金海岸銀主盤低估值28%

環亞拍賣行發言人表示，屯門香港黃金海岸1A期1座低層C室，面積476方呎，2房間隔，該單位曾於2010年1月以155萬元成交，惟近年淪為銀主盤，開拍價288萬元，較銀行估價約402萬元低114萬元或28%，呎價6,050元，將於3月31日（周二）拍賣，同場共有約62項物業可供競投。

柏傲灣開放式開拍價420萬

忠誠拍賣行發言人表示，荃灣柏傲灣2B座中層D室業主盤，面積318方呎，開放式間隔，開拍價420萬元，較銀行估價的517萬元低97萬元或約19%，呎價約13,208元，將於4月15日（周三）拍賣，同場共有約16項物業可供競投。

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