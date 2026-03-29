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青衣曉峰園 時尚方廳寬敞實用 四周翠綠環抱

筍盤推介
更新時間：09:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-29 HKT

青衣寮肚路屋苑曉峰園，四周被翠綠環抱，恬靜舒適。今日推薦屋苑1座高層A室，實用面積755方呎，3房1套間隔，廳房新淨企理，飽覽翠山，最新叫價938萬，實用呎價約12424元。

放盤單位不設玄關，入門即將廳堂，空間實用，大廳鋪設實木地板並髹上白牆，擺放了長沙發、電視裝飾櫃及飯桌等，布局出客飯廳，客廳特設闊窗，可享綠油油山景。

3房1套間隔

單位採3房1套間隔，房間均開則四正，其中主人房置中擺置睡牀後，營造出三邊落牀效果，窗外見翠綠景色。廚房煮食設備齊全，採L形工作枱面設計。浴室提供浴缸等潔具，保養得宜。

由新地發展的曉峰園，由5座組成，提供816個單位，主要提供2房及3房單位，住客可以享用網球場及戶外泳池等設施。交通方面，提供住客小巴往返港鐵青衣站及青衣城。另外，屋苑毗鄰長亨商場，場內有多間食肆及街市等。

必睇靚位

四周翠綠環抱，私隱度高

廳堂方正，易於放置家具

3房1套，家庭客之選

提供泳池及網球場等

放盤單位資料

物業名稱：曉峰園
地址：青衣寮肚路3號
樓齡：27年
單位：1座高層A室
實用面積：755 方呎
間隔：3房1套
叫價：980萬
呎價：12980元
代理行：中原地產

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