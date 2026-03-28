Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢溱喬 時尚巨廳展現空間 坐擁寧靜翠景

筍盤推介
更新時間：09:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-28 HKT

西貢白沙灣洋房屋苑溱喬，坐落於群山環繞的靜謐之地，居住環境舒適。今日精選屋苑一座3房2浴洋房，實用面積1237方呎，全屋備有雅緻裝修，附有平台及天台，最新叫價1800萬，實用呎價約14551元。

溱喬由63座2層高洋房組成，3房至4房設計，由63座洋房組成，發展商在按洋房景觀分「山、林、海、風」四個區域。今日參觀的洋房便是迎林大屋，設有車房。

洋房地下層主要為客飯廳，挑高樓底與落地玻璃交相輝映，為空間帶來充足的自然光線。飯廳中央擺布長形餐桌配搭8張餐椅，餐桌擺設蠟燭及鮮花，配上特色吊燈點綴，打造出優雅浪漫格調。

1237呎3房2浴開則

廚房位於飯廳一隅，提供齊全煮食設備，提供多組廚櫃分類收納。

客廳裝有電視主牆及入牆櫃，新買家可輕鬆添置沙發等大型傢俬，客廳優勢之一是設有落地玻璃，並有趟門通往露台，可在此放置戶外家具，安靜地感受大自然。

洋房採3房2浴間隔，主人房空間開闊，擺放雙人牀後，仍可做到三邊落牀效果，外接翠綠露台。

參觀其他房間，房內訂造櫃，屋主更於櫃牆內隱藏着一張折疊牀，設計進一步提升了空間感。

溱喬由南豐及永泰發展，住客會所提供泳池、日式風呂及健身室等。

項目毗鄰白沙灣遊艇會，距離西貢市中心約10分鐘車程，方便購買日常所需。

必睇靚位

2層高林景大屋

全屋雅緻裝修

俯瞰白沙灣美景

附平台及天台

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
路透社
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
32分鐘前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
20小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
13小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
12小時前
路透社
伊朗局勢｜伊朗革命衞隊據報突關閉霍峽 2中國貨輪罕見被逼掉頭
即時國際
3小時前
跳樓自殺未遂下身癱瘓-西班牙25歲女子與父打官司勝訴-獲准安樂死
01:22
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
即時國際
19小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
15小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
2026-03-27 09:00 HKT
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
即時國際
3小時前