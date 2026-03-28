西貢溱喬 時尚巨廳展現空間 坐擁寧靜翠景

西貢白沙灣洋房屋苑溱喬，坐落於群山環繞的靜謐之地，居住環境舒適。今日精選屋苑一座3房2浴洋房，實用面積1237方呎，全屋備有雅緻裝修，附有平台及天台，最新叫價1800萬，實用呎價約14551元。

溱喬由63座2層高洋房組成，3房至4房設計，由63座洋房組成，發展商在按洋房景觀分「山、林、海、風」四個區域。今日參觀的洋房便是迎林大屋，設有車房。

洋房地下層主要為客飯廳，挑高樓底與落地玻璃交相輝映，為空間帶來充足的自然光線。飯廳中央擺布長形餐桌配搭8張餐椅，餐桌擺設蠟燭及鮮花，配上特色吊燈點綴，打造出優雅浪漫格調。

1237呎3房2浴開則

廚房位於飯廳一隅，提供齊全煮食設備，提供多組廚櫃分類收納。

客廳裝有電視主牆及入牆櫃，新買家可輕鬆添置沙發等大型傢俬，客廳優勢之一是設有落地玻璃，並有趟門通往露台，可在此放置戶外家具，安靜地感受大自然。

洋房採3房2浴間隔，主人房空間開闊，擺放雙人牀後，仍可做到三邊落牀效果，外接翠綠露台。

參觀其他房間，房內訂造櫃，屋主更於櫃牆內隱藏着一張折疊牀，設計進一步提升了空間感。

溱喬由南豐及永泰發展，住客會所提供泳池、日式風呂及健身室等。

項目毗鄰白沙灣遊艇會，距離西貢市中心約10分鐘車程，方便購買日常所需。

必睇靚位

2層高林景大屋

全屋雅緻裝修

俯瞰白沙灣美景

附平台及天台