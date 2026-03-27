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又一村 秀菊苑 光猛巨廳時尚寬敞

筍盤推介
更新時間：14:27 2026-03-27 HKT
發佈時間：14:27 2026-03-27 HKT

又一村是九龍市中心寧靜地段，秀菊苑位處壽菊路之上，內街四周寧靜，且距離又一城商場不遠，享靜中帶旺生活環境。是日為大家精選項目高層放盤，實用面積1344方呎，3房1套間隔，賣點之一是有內置樓梯上天台，現以2800萬連車位放盤，實用呎價約20833元。

甫入單位，一入大門即見飯廳，設6人長形飯桌，靠牆置半身櫃可儲物，並於牆掛有畫作，為一廳添上色彩。移至客廳則有多組沙發，活動空間寬敞。客廳設有落地玻璃趟門連露台，可望附近綠植，環境清靜。值得一提的是，從單位內置樓梯可上私家天台，住客可以跟親朋好友在天台燒烤。

放盤為3房1套間隔，步入主人套房，置中為雙人大牀，可三邊落牀，亦有到頂衣櫃可以方便存放衣物，房間有大窗戶，通透明亮。浴室為明廁，光猛亮堂，提供浴缸等，隨時浸浴放鬆。

秀菊苑位於又一村壽菊路，樓齡約37年，僅提供約24個單位。項目前方便是花墟公園，另從附近的達之路步行10至15分鐘到又一城商場及港鐵九龍塘站。

放盤單位資料

物業名稱：秀菊苑
地址：又一村壽菊路12號
樓齡：37年
單位：高層
實用面積：1344方呎
間隔：3房1套，另有天台
叫價：2800萬元(連車位)
呎價：20833元
代理行：中原地產

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