何文田朗賢峯 簡約雅廳高曠明亮 眺望維港海景
更新時間：14:17 2026-03-27 HKT
發佈時間：14:17 2026-03-27 HKT
發佈時間：14:17 2026-03-27 HKT
港鐵何文田站上蓋屋苑朗賢峯，入伙僅1年，坐擁完善交通配套。今日介紹6A座高層F室，實用面積528方呎，2房間隔，內櫳備有雅緻裝修，家電齊備，可眺望維港海景，最新月租叫價33000元。
廳堂開則修長，樓底特高，現時已有簡約裝修，並配置基本家具。近玄關為開放式廚房，廚櫃已配置基本煮食設備；戶主利用間隔櫃區分出客廳，客廳擺放白色皮沙發及木製組合櫃，旁邊備有落地玻璃採光，外連露台，望運動場及市景，遠眺少量海景。
528方呎2房間隔
單位設有2間房，開則四正，已整齊擺放了睡牀及衣櫃等。浴室方面，採乾濕分離設計，提供淋浴等設施。
朗賢峯位於何文田站上蓋，發展商特設專屬升降機，無縫連接至何文田站A4出口。整屋苑共提供990伙，標準單位1房至4房。此外，屋苑位於小學34校網，屬全港四大名校網之一，備受家長歡迎。
必睇靚位
何文田站上蓋項目
位處小學34校網
眺望維港海景
提供逾30項會所設施
放盤單位資料
物業名稱：朗賢峯
地址：何文田忠孝街1號
樓齡：1年
單位：6A座高層F室
實用面積：528方呎
間隔：2房
叫租：33000元
呎租：63元
代理行：美聯物業
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