東涌映灣園 木系廳堂洋溢溫馨 坐享翠綠山景
更新時間：16:32 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:32 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:32 2026-03-26 HKT
映灣園屬東涌大型屋苑之一，前臨機場海景，屋苑設有住客會所。今日推薦屋苑6座高層D室，實用面積709方呎，3房1套間隔，內櫳備有精美靚裝，望山海雙景觀，現時叫價760萬，實用呎價約10719元。
廳堂開則修長工整，涇渭分明，可靈活布置傢俬，現時採用多款木材家具作室內配搭，客廳設有闊窗採納日光，窗戶見開揚山景，環境恬靜。
放盤提供3間房，開則四正，其中主人房擺放了睡牀及衣櫃等，主牆前設地櫃及吊牆電視，可在房內欣賞娛樂節目放鬆。
709呎3房1套開則
浴室潔具保養良好，設有多組儲物櫃收納衛浴用品。
映灣園位於東涌健東路1號，由高座大廈及洋房組成，住客可享用大型住客會所設施。
屋苑提供住客巴士，往港鐵東涌站只需數分鐘車程，附近有商場東薈城，提供逾百間商店。
必睇靚位
向東南極高層
享山海雙景觀
附有靚裝，3房1套
往返機場便利
放盤單位資料
物業名稱：映灣園
地址：東涌健東路1號
樓齡：22年
單位：6座高層D室
實用面積：709方呎
間隔：3房1套
叫價：760萬
呎價：10719元
代理行：美聯物業
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