小西灣藍灣半島 海景大廳淺木色調 細賞山海美景

小西灣臨海屋苑藍灣半島，一直是鍾情海景生活家庭的心頭好，位置自成一隅。是次放盤6座中層D室，實用面積847方呎，屬單邊3房1套連工人套設計，坐向優越，可飽覽藍塘海峽，將海連天美景，盡收眼底。

踏入單位，便是長形闊廳，即使擺放巨型家具也不成問題，飯廳主角是長形木餐桌，旁有半身儲物櫃。飯廳旁為廚房。

移至偌大客廳，客廳景觀最令人印象難忘，特闊大窗優勢，自然光線充沛，日間幾乎毋須開燈，配合窗外一望無際的海景及天際線，視野遼闊，坐在家中已能感受輕鬆氛圍。再加上位處單邊單位設計亦大大提升私隱度。

847呎單邊3房1套

放盤為3房1套設計，特大主人睡房設有大窗引入海景與晨光，早上可欣賞旭日由海平線升起，為一天揭開序幕，房內可輕鬆容納雙人牀、置頂衣櫃及書桌，並設有步入式衣帽間，住客可隨時利用趟門優勢，輕鬆劃分衣帽間與寢室空間。

其他2間睡房同樣方正實用，其中一間可作其他家庭成員睡房，另一間則可按需要打造成書房或客房，靈活度高。

藍灣半島樓齡約25年，8座物業臨海而建，住客會所提供泳池、健身室及休憩空間等。交通方面，屋苑地下有巴士總站及小巴總站，另外，駕車出入亦可迅速接駁主要幹道。生活配套方面，基座大型商場藍灣廣場提供超級市場及多間餐廳等，日常所需一應俱全。

必睇靚位

單邊3房1套，隱私度高

飽覽藍塘海峽景致

廳大房大，設有大窗

基座設商場及巴士總站

放盤單位資料

物業名稱：藍灣半島

地址：小西灣道28號

樓齡：25年

單位：6座中層D室

實用面積：847方呎

間隔：3房1套，連工人套

叫價：1750萬元

呎價：20661元

代理行：世紀21 Q動力