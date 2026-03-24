荔枝角美孚新邨 素白大廳時尚雅緻 望清靜內園景
更新時間：12:46 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-24 HKT
荔枝角指標屋苑的美孚新邨，區內發展成熟，享完善交通及民生配套。為大家介紹屋苑8期百老匯街106至108號低層A室，實用面積656方呎，2房間隔，單位有靚裝，望清靜內園，現以908萬放盤。
步入單位，即見素白大廳涇渭分明，附有雅緻裝修，客廳有掛牆電視以及沙發，並掛有充滿藝術感的掛畫，設闊窗望清靜內園，同時引充沛光線入室。飯廳則放置了方形餐桌，餐桌後方擺放組合櫃提供儲物空間。
656方呎2房間隔
放盤提供2房間隔，主人房開則四正，放置可三邊落牀的雙人牀後，仍有走動的空間。另一間房設有兩邊大窗，並有訂造睡牀，善用空間。移至長形廚房，已裝有L形上下廚櫃，有備餐平台。
美孚新邨分8期興建發展，提供99座物業，供應超過13000個單位。屋苑提供萬事達廣場、美孚廣場等，設多種商店、食肆、超市等。同時鄰近港鐵美孚站及巴士總站，交通配套齊全。
必睇靚位
- 鄰近港鐵美孚站
- 廳房不設窗台，望清靜內園
- 實用裝修，耐看大方
- 設商場購買日常所需
放盤單位資料
物業名稱：美孚新邨
地址：百老匯街106至108號
樓齡：47年
單位：低層A室
實用面積：656方呎
間隔：2房
叫價：908萬元
呎價：13841元
代理行：中原地產
*相片由代理行提供
最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
2026-03-23 10:58 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
2026-03-22 12:00 HKT
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
2026-03-23 09:00 HKT