荔枝角美孚新邨 素白大廳時尚雅緻 望清靜內園景

荔枝角指標屋苑的美孚新邨，區內發展成熟，享完善交通及民生配套。為大家介紹屋苑8期百老匯街106至108號低層A室，實用面積656方呎，2房間隔，單位有靚裝，望清靜內園，現以908萬放盤。

步入單位，即見素白大廳涇渭分明，附有雅緻裝修，客廳有掛牆電視以及沙發，並掛有充滿藝術感的掛畫，設闊窗望清靜內園，同時引充沛光線入室。飯廳則放置了方形餐桌，餐桌後方擺放組合櫃提供儲物空間。

656方呎2房間隔

放盤提供2房間隔，主人房開則四正，放置可三邊落牀的雙人牀後，仍有走動的空間。另一間房設有兩邊大窗，並有訂造睡牀，善用空間。移至長形廚房，已裝有L形上下廚櫃，有備餐平台。

美孚新邨分8期興建發展，提供99座物業，供應超過13000個單位。屋苑提供萬事達廣場、美孚廣場等，設多種商店、食肆、超市等。同時鄰近港鐵美孚站及巴士總站，交通配套齊全。

必睇靚位

鄰近港鐵美孚站

廳房不設窗台，望清靜內園

實用裝修，耐看大方

設商場購買日常所需

放盤單位資料

物業名稱：美孚新邨

地址：百老匯街106至108號

樓齡：47年

單位：低層A室

實用面積：656方呎

間隔：2房

叫價：908萬元

呎價：13841元

代理行：中原地產

*相片由代理行提供