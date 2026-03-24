九龍站君臨天下 豪華長廳富空間感 內櫳裝修時尚

君臨天下坐落九龍站上蓋，屬九龍區最具代表性的豪宅之一。是此精選1座低層F室，實用面積1062方呎，3房1廳間隔，享避風塘海景，配合時尚裝潢及家具配置，可即買即住。

君臨天下由恒隆及港鐵發展而成，樓齡約22年，3座大廈一字橫排 ，提供逾1000個單位。

推門入室，單位設計現代豪華，透過家具與燈光層次，營造舒適而具品味的居住氛圍。客飯廳採用長形開則，空間感十足，配合落地玻璃窗，令室內更顯明亮通透。客廳配置大型梳化及訂製電視牆，露台可享內園平台寧靜景，遠眺避風塘海景。

飯廳位置與客廳自然銜接，設有訂製圓形餐桌及卡座式座椅設計，既提升空間利用率，亦增添設計感，營造溫馨而具格調的用餐環境。天花燈槽配合主燈及射燈照明，提升空間層次感。

放盤為3房1套間隔，參觀主人套房，空間寬敞，實用與美感並重，設有大型入牆衣櫃及牀櫃收納，配合柔和燈光，營造舒適休息空間。浴室用料講究，淋浴區以玻璃趟門風格，做到乾濕分離。廚房設U形工作枱，有齊名牌家電配備，方便烹調各式美食。

位置上，屋苑亦位於機鐵九鐵站上蓋，物業更毗鄰西隧、西九龍快速公路、三號幹線、中港碼頭，四通八達。

放盤單位資料

物業名稱：君臨天下

地址：柯士甸道西1號

樓齡：22年

單位：1座低層F室

實用面積：1062方呎

間隔：3房1套

叫價：3180萬元

呎價：29944元

代理行：中原地產

*相片由代理行提供