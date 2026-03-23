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元朗唐樓銀主盤開價208萬拍賣 較銀行估價低35% 鄰近輕鐵康樂路站

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更新時間：10:39 2026-03-23 HKT
發佈時間：10:39 2026-03-23 HKT

黃開基拍賣行發言人表示，元朗兆明樓3樓C室唐樓銀主盤，面積約666方呎，3房間隔，開拍價208萬，較銀行估價320萬低112萬或35%，平均呎價3123元，將於3月25日（三）拍賣，同場共有約29項物業可供準買家競投。

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兆明樓位於元朗教育路48號，1972年5月開始入伙，提供25伙，面積介乎478至666方呎。屋苑生活配套完善，樓下有連鎖超市、藥房等設施，方便住戶購買生活用品，毗鄰嘉誠廣場、元朗千色匯等購物熱點，加上鄰近一帶不同食店，滿足住戶不同生活需求。

元朗兆明樓
元朗兆明樓
元朗兆明樓唐樓銀主盤，面積約666方呎。
元朗兆明樓唐樓銀主盤，面積約666方呎。

 另外，該屋苑一帶交通方便，鄰近輕鐵康樂路站，步行至港鐵元朗站僅需時約10分鐘路程。周遭一帶亦設有多個小巴站及巴士站，可前往港九新界各區，出行甚方便。

單位為3房間隔。
單位為3房間隔。
單位開拍價208萬元，較銀行估價320萬元低112萬元或35%。
單位開拍價208萬元，較銀行估價320萬元低112萬元或35%。

小學校網為74，雖有約半數小學與72校網重疊，學位競爭較大，但該區學校如基督教宣道會徐澤林紀念小學、元朗官立小學等均注重學生於不同領域的成長，如屬現時全球教育趨勢的STEM教育。

中學校網為元朗區，包括有新界鄉議局元朗區中學、元朗信義中學、基督教香港信義會元朗信義中學及趙聿修紀念中學均為位列全港百大的英文中學。

 

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