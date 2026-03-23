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中環百麗花園遺產貨838萬開拍 堅尼地城無契樓叫價340萬 買家需Full Pay

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更新時間：14:42 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-23 HKT

環亞拍賣行發言人表示，中環百麗花園中低層A室遺產貨，面積511方呎的2房戶，開拍價838萬元，較銀行估價的930萬元低92萬元或約10%，呎價16,399元，將於3月31日（下周二）拍賣，同場共有約64項物業可供競投。他續說，業主於1994年以238.5萬元一手購入，近年成為遺產貨，若以開拍價計算，期內升幅可觀。

堅尼地城五福大廈低市價28%

忠誠拍賣行發言人表示，堅尼地城五福大廈B座高層B6室遺產貨，面積400方呎，2房間隔，單位屬無契樓，只提供副本契約，開拍價340萬元，較現時市價470萬元低130萬元或約28%，呎價8,500元，將於4月1日（下周三）進行拍賣。他續說，由於單位屬無契樓，買家未能以物業作抵押向銀行借貸，需要一筆過付款（Full Pay）。

相關文章：元朗唐樓銀主盤開價208萬拍賣 較銀行估價低35% 鄰近輕鐵康樂路站 

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