中環百麗花園遺產貨叫價838萬 堅尼地城無契樓340萬開拍 買家需Full Pay
更新時間：14:42 2026-03-22 HKT
發佈時間：14:42 2026-03-22 HKT
發佈時間：14:42 2026-03-22 HKT
環亞拍賣行發言人表示，中環百麗花園中低層A室遺產貨，面積511方呎的2房戶，開拍價838萬元，較銀行估價的930萬元低92萬元或約10%，呎價16,399元，將於3月31日（下周二）拍賣，同場共有約64項物業可供競投。他續說，業主於1994年以238.5萬元一手購入，近年成為遺產貨，若以開拍價計算，期內升幅可觀。
堅尼地城五福大廈低市價28%
忠誠拍賣行發言人表示，堅尼地城五福大廈B座高層B6室遺產貨，面積400方呎，2房間隔，單位屬無契樓，只提供副本契約，開拍價340萬元，較現時市價470萬元低130萬元或約28%，呎價8,500元，將於4月1日（下周三）進行拍賣。他續說，由於單位屬無契樓，買家未能以物業作抵押向銀行借貸，需要一筆過付款（Full Pay）。
元朗唐樓銀主盤3房208萬開拍
黃開基拍賣行發言人指，元朗兆明樓低層C室唐樓銀主盤，面積約666方呎，3房間隔，開拍價208萬元，較銀行估價320萬元低112萬元或35%，呎價3,123元，將於3月25日（周三）拍賣，同場共有約29項物業可供競投。
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