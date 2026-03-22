Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環百麗花園遺產貨叫價838萬 堅尼地城無契樓340萬開拍 買家需Full Pay

筍盤推介
更新時間：14:42 2026-03-22 HKT
發佈時間：14:42 2026-03-22 HKT

環亞拍賣行發言人表示，中環百麗花園中低層A室遺產貨，面積511方呎的2房戶，開拍價838萬元，較銀行估價的930萬元低92萬元或約10%，呎價16,399元，將於3月31日（下周二）拍賣，同場共有約64項物業可供競投。他續說，業主於1994年以238.5萬元一手購入，近年成為遺產貨，若以開拍價計算，期內升幅可觀。

堅尼地城五福大廈低市價28%

忠誠拍賣行發言人表示，堅尼地城五福大廈B座高層B6室遺產貨，面積400方呎，2房間隔，單位屬無契樓，只提供副本契約，開拍價340萬元，較現時市價470萬元低130萬元或約28%，呎價8,500元，將於4月1日（下周三）進行拍賣。他續說，由於單位屬無契樓，買家未能以物業作抵押向銀行借貸，需要一筆過付款（Full Pay）。

元朗唐樓銀主盤3房208萬開拍

黃開基拍賣行發言人指，元朗兆明樓低層C室唐樓銀主盤，面積約666方呎，3房間隔，開拍價208萬元，較銀行估價320萬元低112萬元或35%，呎價3,123元，將於3月25日（周三）拍賣，同場共有約29項物業可供競投。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
00:48
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-21 13:18 HKT
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
5小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
2026-03-21 10:30 HKT
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
23小時前
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務
生活百科
6小時前
傳山西有男子被割下體陳屍街頭。
00:31
傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭
即時中國
5小時前
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
即時國際
7小時前
八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論
八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論
影視圈
6小時前
前TVB女星遊美國賭城喜遇曾志偉 獲貴賓式招待坐勞斯萊斯 移民前獲獎門人祝福提點回流時機
前TVB女星遊美國賭城喜遇曾志偉 獲貴賓式招待坐勞斯萊斯 移民前獲獎門人祝福提點回流時機
影視圈
5小時前