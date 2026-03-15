東半山美麗邨銀主盤開價900萬 低估值10% 北角和富大樓連10年租約拍賣
更新時間：15:43 2026-03-15 HKT
發佈時間：15:43 2026-03-15 HKT
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環亞拍賣行發言人表示，東半山美麗邨東座5樓低層銀主盤，面積871方呎，開價900萬元連一個車位推拍，較銀行估價1,000萬元低100萬元或10%，呎價約10,333元，將於3月17日（周二）拍賣，同場共約64項物業可供競投。
何文田翠華樓平估值18%
黃開基拍賣行發言人表示，何文田翠華樓低層一個A室銀主盤，面積約1,184方呎，3房1套連工人房間隔，開拍價980萬元，較銀行估價1,200萬元低220萬元或18%，呎價8,277元，將於3月25日（下周三）拍賣。
北角和富大樓租金回報逾4厘
忠誠拍賣行發言人表示，北角和富大樓低層E室業主盤，面積約484方呎，現分間3套房間隔，開價370萬元附連10年租約拍賣，較銀行估價450萬低80萬或約18%，呎價約7,645元，現時月收1.3萬元，以開拍價計算，料回報約4.2厘，直至2029年後，可2個月通知後收樓或保留租約，屆時月租可達1.495萬元，將於4月1日（周三）拍賣。
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