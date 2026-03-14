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跑馬地The Aster 木系長廳清雅舒適 細賞翠綠景致

筍盤推介
更新時間：09:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-14 HKT

跑馬地屋苑The Aster坐落傳統豪宅區，居住環境舒適寧靜。是日為大家介紹當中的高層C室，實用面積617方呎，2房間隔，備有靚裝及家具，露台飽覽翠景，現以1850萬放盤，實用呎價約29984元。

單位內櫳裝修新淨，廳堂寬敞實用，易於擺放傢俬。單位玄關放有鞋櫃。鄰為開放式廚房，設有組合廚櫃，內備齊全廚具。客廳配備French Window式全落地玻璃趟摺門設計，可飽覽開揚市景及山景，舒適寫意。

617呎2房間隔

單位間隔為2房，主人房擺放可三邊落牀的雙人牀，空間感十足，另有梳妝枱讓人出門前好好打扮。另外一房則用作書房，有大窗可透入陽光，可考慮向窗擺放書桌。

由嘉里建設發展的單幢物業The Aster，提供106個單位，設空中會所，提供Sky Lounge、宴會廳、健身室等設施。另外，項目坐落於12名校網，網內有多所傳統名校供家長選擇。

跑馬地豪宅The Aster高層C室，實用面積617方呎，現以1850萬放盤。
跑馬地豪宅The Aster高層C室，實用面積617方呎，現以1850萬放盤。
客廳設備French Window式全落地玻璃趟摺門設計，望開揚市景。
客廳設備French Window式全落地玻璃趟摺門設計，望開揚市景。
主人房擺放可三邊落牀的雙人牀，另有梳妝枱。
主人房擺放可三邊落牀的雙人牀，另有梳妝枱。
浴室保養得宜，提供浴缸浸浴。
浴室保養得宜，提供浴缸浸浴。

必睇靚位

小學12名校網

連有露台，飽覽翠景，四周恬靜

單位附有靚裝及家具

提供住客會所設施

放盤單位資料

物業名稱：The Aster 
地址：跑馬地山光道7A號
樓齡：8年
單位：高層C室 
實用面積：617方呎
間隔：2房2廳
叫價：1850萬（連租約）
呎價：29984元
代理行：中原地產

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