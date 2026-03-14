跑馬地The Aster 木系長廳清雅舒適 細賞翠綠景致

跑馬地屋苑The Aster坐落傳統豪宅區，居住環境舒適寧靜。是日為大家介紹當中的高層C室，實用面積617方呎，2房間隔，備有靚裝及家具，露台飽覽翠景，現以1850萬放盤，實用呎價約29984元。

單位內櫳裝修新淨，廳堂寬敞實用，易於擺放傢俬。單位玄關放有鞋櫃。鄰為開放式廚房，設有組合廚櫃，內備齊全廚具。客廳配備French Window式全落地玻璃趟摺門設計，可飽覽開揚市景及山景，舒適寫意。

617呎2房間隔

單位間隔為2房，主人房擺放可三邊落牀的雙人牀，空間感十足，另有梳妝枱讓人出門前好好打扮。另外一房則用作書房，有大窗可透入陽光，可考慮向窗擺放書桌。

由嘉里建設發展的單幢物業The Aster，提供106個單位，設空中會所，提供Sky Lounge、宴會廳、健身室等設施。另外，項目坐落於12名校網，網內有多所傳統名校供家長選擇。

跑馬地豪宅The Aster高層C室，實用面積617方呎，現以1850萬放盤。

客廳設備French Window式全落地玻璃趟摺門設計，望開揚市景。

主人房擺放可三邊落牀的雙人牀，另有梳妝枱。

浴室保養得宜，提供浴缸浸浴。

必睇靚位

小學12名校網

連有露台，飽覽翠景，四周恬靜

單位附有靚裝及家具

提供住客會所設施

放盤單位資料

物業名稱：The Aster

地址：跑馬地山光道7A號

樓齡：8年

單位：高層C室

實用面積：617方呎

間隔：2房2廳

叫價：1850萬（連租約）

呎價：29984元

代理行：中原地產