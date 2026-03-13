Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門豫豐花園 新淨雅廳光潔明亮 輕鐵站近咫尺

屯門藍地大屋苑豫豐花園，毗鄰輕鐵藍地站，住客出入各區方便。今日推薦屋苑2座中層G室，實用面積450方呎，2房間隔，廳房四正實用，最新叫價409.5萬，實用呎價約9100元。

單位已有基本實用裝修，客廳擺放了沙發、收納櫃等，客廳設落地玻璃外接露台，望附近市景。放盤設有2間房，房間皆開則方正，輕鬆將大牀及收納櫃等整齊放置。浴室方面，配置保養良好的潔具。廚房煮食設備齊全，提供多組收納空間將不同廚具及食材。

屯門豫豐花園2座中層G室，實用面積450方呎，現時叫價409.5萬。
圖中房間空間闊落，擺放兩張睡牀後仍不見局促。
放盤採2房間設計，間隔方正。
廚房配置齊全煮食設備及家電，如煮食爐及雪櫃等。
450呎2房開則

由恒基發展的豫豐花園位於福亨村道，樓齡約20年，共有12座，提供超過1500個單位。住客會所提供戶外游泳池、兒童遊樂場、健身室等設施，迎合不同年齡喜好。住戶每天可到附近的藍地街市，購買新鮮食材。

出入方面，豫豐花園距離輕鐵藍地站約數分鐘步程，往屯門市中心約需10分鐘車程。

必睇靚位

近輕鐵藍地站

廳房四正實用，容易布置家具

內附有雅緻裝修

設住客會所，設施多元

放盤單位資料

物業名稱：豫豐花園
地址：屯門福亨村路8號
樓齡：20年
單位：2座中層G室
實用面積：450方呎
間隔：2房
叫價：409.5萬
呎價：9100元
代理行：中原地產

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

