上水歌賦嶺 淺調廳堂時尚雅緻 靜賞翠綠山景
更新時間：17:42 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-12 HKT
上水古洞洋房屋苑歌賦嶺，被翠綠環繞，毗鄰香港哥爾夫球會等私人會所。今日精選歌賦嶺冬青徑單號屋，實用面積1423方呎，3房1套間隔，全屋靚裝修，向南靚方位，洋房外連逾940方呎花園，園內設有涼亭，打造優美戶外空間。
歌賦嶺由中國海外發展，位於粉錦公路338號，由253幢花園別墅組成，包括獨立屋及半獨立屋。
今日參觀歌賦嶺冬青徑單號屋，樓高3層，實用面積1423方呎，地下主要為客飯廳所在，廳堂樓底特高，配上一列落地玻璃設計，盡顯空間感。
客廳採用淺綠色調為主，擺放了2組長沙發，周圍擺放多個盆栽點綴。飯廳主角是長形雲石面餐桌，配搭6張餐椅，天花上掛有特色吊燈，旁有多組木製收納櫃儲放餐具等物品。
1423呎3房1套開則
客廳堂設玻璃趟門將自然光映入室內，一室光猛開揚，外連944方呎花園，花園建有涼亭，可考慮擺放燒烤設備等。
洋房為3房1套間隔，主人套房擺放大牀等家具後，活動空間仍闊落，設闊玻璃透光，外接露台，將翠綠山巒引入房間，睡眠環境寧靜清爽。另外一間房現時亦作寢室，靠玻璃旁訂造地台牀連書桌。最上層設天台，主要望附近翠綠內園及山景。
歌賦嶺住客會所，提供網球場、卡拉OK室及燒烤場等設施。此外，設有住客專車前往港鐵粉嶺站，車程約10分鐘，附近設購物商場，滿足住客日常生活所需。
必睇靚位
3層洋房，3房1套
向南靚方位
連944方呎花園
提供車位
