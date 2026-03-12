元朗加州花園 時尚大廳展現空間 附設戶外花園

元朗地標洋房屋苑之一加州花園，居住環境寧靜，空氣清新，享有高私隱度。是日為大家精選加州花園丁香徑名仕居的單號洋房，實用面積1016方呎，3房1套間隔，全屋備有清雅裝修，附連花園。

是次參觀的洋房，樓底特高，地下為飯廳及開放式廚房，飯廳擺放有時尚吧枱連餐桌及配餐椅，旁有開放式廚房，提供基本煮食設備，打造出開放式聚餐空間。廳堂設落地玻璃外連花園，可將生活空間延伸至戶外。

1016呎3房1套開則

往上一層設客廳，擺放了L形皮沙發，設特色電視主牆，同層設2間客房，現時布置成書房及家庭娛樂室。

從內置樓梯往上行，便是闊落的主人套房，輕鬆擺布大牀等，另設衣帽間及浴室。最上為天台，提供戶外空間可種植盆栽或作晾曬衣物。

加州花園由新鴻基地產發展，分多期興建，住客會所提供室外泳池、健身室、餐廳及宴會廳等。

必睇靚位

附連花園，延伸戶外空間

全屋雅緻裝修，方便入住

3房1套，家庭客之選

設住客專巴往返港鐵元朗站

放盤單位資料

物業名稱：加州花園

地址：元朗和生圍

樓齡：31年

單位：丁香徑單號屋

實用面積：1016方呎

間隔：3房1套

叫價：1250萬（連租約）

呎價：12303元

代理行：中原地產