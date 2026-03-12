元朗加州花園 時尚大廳展現空間 附設戶外花園
更新時間：17:34 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:34 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:34 2026-03-12 HKT
元朗地標洋房屋苑之一加州花園，居住環境寧靜，空氣清新，享有高私隱度。是日為大家精選加州花園丁香徑名仕居的單號洋房，實用面積1016方呎，3房1套間隔，全屋備有清雅裝修，附連花園。
是次參觀的洋房，樓底特高，地下為飯廳及開放式廚房，飯廳擺放有時尚吧枱連餐桌及配餐椅，旁有開放式廚房，提供基本煮食設備，打造出開放式聚餐空間。廳堂設落地玻璃外連花園，可將生活空間延伸至戶外。
1016呎3房1套開則
往上一層設客廳，擺放了L形皮沙發，設特色電視主牆，同層設2間客房，現時布置成書房及家庭娛樂室。
從內置樓梯往上行，便是闊落的主人套房，輕鬆擺布大牀等，另設衣帽間及浴室。最上為天台，提供戶外空間可種植盆栽或作晾曬衣物。
加州花園由新鴻基地產發展，分多期興建，住客會所提供室外泳池、健身室、餐廳及宴會廳等。
必睇靚位
附連花園，延伸戶外空間
全屋雅緻裝修，方便入住
3房1套，家庭客之選
設住客專巴往返港鐵元朗站
放盤單位資料
物業名稱：加州花園
地址：元朗和生圍
樓齡：31年
單位：丁香徑單號屋
實用面積：1016方呎
間隔：3房1套
叫價：1250萬（連租約）
呎價：12303元
代理行：中原地產
最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
2026-03-11 16:49 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
10小時前