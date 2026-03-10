西半山聯邦花園 實用大廳清新自然 附設賞景露台

西半山老牌豪宅聯邦花園，位於小學名校網，以單位開則方正及實用率高見稱。是次為大家精選該屋苑低層C室，實用面積1166方呎，3房間隔，現叫租50000元，呎租約43元。

位於干德道41號的聯邦花園，由5座大廈組成，樓齡逾50年，各座住宅樓高20層，共提供400伙。踏進單位，即見大廳主調為深木地板。飯廳現時有飯桌，一旁設有儲物櫃儲物。

1166呎3房間隔

客廳有三人沙發以及單人沙發，並有茶几，同時鋪上特色地毯，前方則有設電視櫃，空間倍感溫馨。大廳有落地玻璃窗連露台，引充沛陽光入室。單位為3房間隔，進入主人房，即見房內空間充足，置可三邊落牀的雙人牀後仍有足夠走動空間。

獨立廚房備有L形上下層廚櫃，可放置廚房用品，另備有焗爐等基本設備，單位並提供工人房。浴室為明廁，提供淋浴間等。

主人套房空間開闊，設有一列衣櫃。

從露台外望，可靜賞市景及部分海景。

西半山聯邦花園中層3房2浴單位，實用面積1166方呎，最新叫價2450萬，同時叫租50000元。

必睇靚位

位處小學11校網

廳房方正實用，連露台

3房1套，家庭客之選

望翠綠景，環境寧靜

放盤單位資料

物業名稱：聯邦花園

地址：西半山干德道41號

樓齡：54年

單位：低層C室

實用面積：1166方呎

間隔：3房2浴及工人房

叫價：租50000元

售2450萬

呎價：租43元

售21012元

代理行：OKAY.com 屋企