映灣園銀主盤連車位叫850萬 荃灣特色戶開價180萬 租金回報料6.8厘

更新時間：15:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-08 HKT

環亞拍賣行發言人表示，東涌映灣園10座高層A室銀主盤，面積913方呎，間隔3房1套連儲物室，銀主開價850萬元連1個車位推拍，較銀行估價1,060萬低210萬元或約20%，呎價約9,310元，將於3月17日（下周二）拍賣，同場共約66項物業可供競投。

荃灣錦發樓連天台180萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，荃灣錦發樓一個連天台特色單位，面積約325方呎，連234方呎天台，業主開價180萬元拍賣，呎價5,538元，業主於2010年5月以102萬元購入單位，現時連2份租約推拍，合共1.02萬元，若以開價計算，料回報6.8厘，將於3月11日（周三）拍賣，同場共約12項物業可供競投。

深水埗嘉寶大廈250萬推拍

忠誠拍賣行發言人表示，深水埗嘉寶大廈一個中層戶，面積約417方呎，3房間隔，業主以250萬元推拍，較銀行估價的300萬低50萬元或約17%，呎價5,995元，將於3月11日（周三）拍賣，同場共約21項物業可供競投。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

