筲箕灣峻峰花園 米白大廳洋溢溫馨 港鐵站近咫尺
更新時間：17:31 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:31 2026-03-05 HKT
峻峰花園為港鐵筲箕灣站上蓋屋苑，附近亦設有巴士總站及電車總站，擁有完善交通配套。是日為大家介紹當中的B座低層5室，實用面積594方呎，為3房間隔，乾淨企理，廳大房大。
進入單位，即見大廳空間寬敞，間隔實用，易於擺放傢俬。客廳有L形三人座沙發，並設有掛牆電視，上方掛有畫作，一旁有大窗能飽覽開揚樓景。飯廳緊鄰廚房，有置四人飯桌，半開放式廚房有U形上下廚櫃，備餐台面空間充足，另提供許多空間放置廚具用品。
594呎3房間隔
單位間隔為3房，主人房靠窗置牀，房內有一扇大窗以及一個小窗，一室通透明亮。
筲箕灣峻峰花園，樓齡約37年，共5座大廈組成，主要提供2房及3房單位，屋苑鄰近筲箕灣東大街、筲箕灣街市，以及筲箕灣廣場等，住客衣食住行一應俱全。
必睇靚位
港鐵筲箕灣站上蓋，交通方便
開放式廚房設計
廳房備多窗，通透明亮
筲箕灣東大街近在咫尺
放盤單位資料
物業名稱：峻峰花園
地址：筲箕灣寶文街1號
樓齡：37年
單位：B座低層5室
實用面積：594方呎
間隔：3房
叫價：780萬元
呎價：13131元
代理行：中原地產
