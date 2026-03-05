Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

筲箕灣峻峰花園 米白大廳洋溢溫馨 港鐵站近咫尺

筍盤推介
更新時間：17:31 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:31 2026-03-05 HKT

峻峰花園為港鐵筲箕灣站上蓋屋苑，附近亦設有巴士總站及電車總站，擁有完善交通配套。是日為大家介紹當中的B座低層5室，實用面積594方呎，為3房間隔，乾淨企理，廳大房大。

進入單位，即見大廳空間寬敞，間隔實用，易於擺放傢俬。客廳有L形三人座沙發，並設有掛牆電視，上方掛有畫作，一旁有大窗能飽覽開揚樓景。飯廳緊鄰廚房，有置四人飯桌，半開放式廚房有U形上下廚櫃，備餐台面空間充足，另提供許多空間放置廚具用品。

594呎3房間隔

單位間隔為3房，主人房靠窗置牀，房內有一扇大窗以及一個小窗，一室通透明亮。

筲箕灣峻峰花園，樓齡約37年，共5座大廈組成，主要提供2房及3房單位，屋苑鄰近筲箕灣東大街、筲箕灣街市，以及筲箕灣廣場等，住客衣食住行一應俱全。

必睇靚位

港鐵筲箕灣站上蓋，交通方便

開放式廚房設計

廳房備多窗，通透明亮

筲箕灣東大街近在咫尺

放盤單位資料

物業名稱：峻峰花園 
地址：筲箕灣寶文街1號
樓齡：37年
單位：B座低層5室
實用面積：594方呎
間隔：3房
叫價：780萬元
呎價：13131元 
代理行：中原地產

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT