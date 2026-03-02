灣仔2房戶銀主盤拍賣 開價408萬 較銀行估價低22% 鄰近時代廣場一帶

灣仔既是商業區，亦是民生區，交通便捷，同時設施齊全，衣食住行樣樣方便，同時擁有海濱長廊等優閒設施，區內愉景樓一個銀主盤，開拍價408萬，較銀行估價低約22%，平均呎價7034元。

較銀行估價低112萬

黃開基拍賣行發言人表示，灣仔愉景樓5樓D室，面積約580方呎，2房間隔，物業曾於2010年6月以338萬成交，現時淪為銀主盤，開拍價408萬，較銀行估價的520萬低112萬或約22%，呎價7034元，將於3月4日（三）拍賣，同場共有約19項物業可供競投。

屋苑位於禮頓道1號，於1971年12月開始入伙，提供160伙，面積介乎580方呎至958方呎。屋苑地理位置優越，周遭設施多元豐富，步行約3分鐘即可到達跑馬地遊樂場足球場，6分鐘路程即到達摩理臣山游泳池。

屬港島名校網

另外，屋苑亦鄰近時代廣場一帶，可讓住戶消閒娛樂，同時附近亦設有鵝頸橋街市及灣仔街市等平價市集，方便住戶多方面的需求。

小學校網為12，屬港島名校網之一，以英文學校較多，如瑪利曼小學、聖若瑟小學等。中學校網為灣仔區，區內傳統名校林立，其中香港華仁書院、嘉諾撒聖方濟各書院、瑪利曼中學、皇仁書院及香港真光中學均位處區內。

