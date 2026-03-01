星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬

本周將有3場拍賣會舉行，共提供約59項物業，忠誠拍賣行發言人表示，馬鞍山星漣海2A座低層D室，面積1,154方呎，間隔4房1套，曾於2018年7月以1,854.2萬元成交，買家向發展商購入上述單位，惟現時已淪為銀主盤，跌價近一半至938萬元開拍，較銀行估價的1,291萬低353萬或27%，呎價8,128元，將於3月4日（周三）拍賣，同場共6項物業可供競投。

鰂魚涌益昌大廈開拍價188萬

環亞拍賣行發言人表示，鰂魚涌益昌大廈中層20室，面積288方呎，曾於2003年3月以49.5萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價188萬元，呎價約6,528元，將於3月3日（周二）拍賣，同場共34項物業可供競投。

灣仔愉景樓開拍價低估值22%

黃開基拍賣行發言人表示，灣仔愉景樓低層D室銀主盤，面積約580方呎，2房間隔，開拍價408萬元，較銀行估價的520萬元低112萬元或約22%，呎價7,034元，將於3月4日（周三）拍賣，同場共19項物業可供競投。

