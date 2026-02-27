黃竹坑 深灣9號 敞亮大廳簡約通透

黃竹坑海景豪宅屋苑深灣9號，前迎深灣遊艇會海景，視野無阻。今日為大家介紹該屋苑1座中層A室，實用面積1950方呎，可享香港仔海峽海景，現時連車位放盤，叫租14萬，實用呎租約72元。

踏入放盤單位，即見巨型廳堂，客廳設計實用，方便住戶擺放家具。開放式廚房近大門，有齊廚具用品，備餐空間十分足夠，兩廳有連落地玻璃趟門連露台，可透過落地玻璃窗引入自然光，可享香港仔海峽海景。

黃竹坑豪宅屋苑深灣9號1座中層A室，單位實用面積1950方呎，現時叫租140000元。

採用半開放式廚房相連客飯廳空間。

兩廳可透過落地玻璃窗引入自然光，可享香港仔海峽海景。

浴室圓形按摩浴缸，保養新淨。

單位為4房2套，設計方正實用，房間置中可放置三邊落牀的雙人牀，另有大窗，望香港仔海峽海景，觀景開揚。廚房為梗廚，空間闊落，亦有許多備餐空間。浴室有圓形大按摩浴缸，有足夠放置物品的空間。

由信置、南豐及嘉華發展的深灣9號，由分層及洋房組成，提供411個單位，住客會所設有兒童天地、室內及戶外泳池、健身室、水療中心，宴會廳等。交通方面，屋苑鄰近港鐵黃竹坑站。

放租單位資料

物業名稱：深灣9號

地址：惠福道9號

樓齡：12年

單位：1座中層A室

實用面積：1950方呎

間隔：4房2套

叫租：14萬（連車位）

呎租：72元

代理行：中原地產