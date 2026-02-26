火炭駿景園 巨型廳堂清新獨特 前臨馬場盛景

火炭指標屋苑之一駿景園，基座有商場及會所，與沙田馬場近在咫尺。今日特別推薦屋苑一個高層優質放盤，實用面積1370方呎，3房1套連工人套房，長廳開則偌大，布置清新獨特，當中廳及房同向設計，將沙田馬場盛景盡收眼底，市場少有。

駿景園是火炭地標屋苑之一，由10座物業前迎沙田馬場而建，並分前後兩排興建。是次參觀的放盤正位於前排，位於5座高層F室，實用面積1370方呎，屋主斥資裝修全屋，玄關位有特色小屋牆紙迎接，長形廳堂地方闊落，白色牆身及雲石地磚為基調，飯廳最大賣點是有大窗，圓形桌子旁有白色鋼琴。

1370方呎3房1套

客廳地方寬敞，由特色小屋牆紙背景牆、不規則大型地毯、L型沙發、坐地燈及單座沙發等，屋主皆精心挑選及布置。客廳設有落地玻璃將自然光引入室內，並連大露台，前臨馬場全景，屋主特別擺放小型桌椅，儼如馬場私人包廂呢！

單位為3房1套間隔，廳及房皆同方向，無論身處客廳或睡房均可望到馬場及城門河，就是此放盤的價值。屋主特別改大了主人套房，及客房門走廊位置，令地方更好用。參觀主人套房，植物牆紙即令人猶如進入大自然，放鬆自在，中央放有雙人睡牀，牀兩邊有牀頭櫃，房間設有落地玻璃。

廚浴保養新淨，浴室設有小窗，並分別提供淋浴及浴缸等。廚房設U形工作枱，已放置了不同家電，而木色廚櫃門令入廚空間清新簡潔。

駿景園設有商場及住客會所，住客可享用泳池、宴會廳、健身室等設施。特別一提，駿景園基座為港鐵馬場站，不過只在賽馬日或大型活動等日子才開放使用。屋苑附近有巴士及小巴途經，住客步行數分鐘可達港鐵火炭站。

必睇靚位

高層放盤，對正沙田馬場

內櫳備有靚裝

3房1套，間隔實用

設有住客會所

放盤單位資料

物業名稱：駿景園

地址：火炭駿景路1號

樓齡：31年

單位：5座高層F室

實用面積：1370方呎

間隔：3房1套，連工人套房

叫價：2100萬

呎價：15328元

代理行：美聯物業