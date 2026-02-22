元朗流浮山鰲磡村屋銀主盤820萬推拍 減價80萬「翻叮」低銀行估值24%

元朗流浮山環境清幽，靠近深圳灣海岸，亦是海鮮的盛產地，區內鰲磡一幢村屋銀主盤，早前開價900萬推拍，現減價至820萬再推拍，較銀行估價低逾24%，平均建築呎價約3905元。

相關文章：粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站

忠誠拍賣行發言人表示，元朗鰲磡103號全幢村屋，建築面積2100方呎，附連1300方呎花園，物業曾於2011年12月以540萬成交，現時淪為銀主盤，早前開價900萬推拍，現減價80萬至820萬再推拍，較銀行估價的1080萬低260萬或24%，建築呎價約3905元，將於2月26日（四）拍賣，同場共有約36項物業可供競投。

建築面積2100呎 平均呎價3905元

該物業間隔四正實用，空間寬闊，2樓及3樓位置均設有露台，採光度十足。每間睡房均設有大型玻璃窗，將室外郊區美景盡收眼底。天台讓住戶更加親近大自然。

該物業外望可遠眺深圳灣一帶，鰲磡距離深圳灣預計需時10至15分鐘，內地工作或喜歡到內地遊玩的住戶，屬貼心之選。

流浮山屬72校網，學校選擇多，雖然並非名校網，但不乏出色地區名校，例如伊利沙伯中學舊生會小學、東華三院李東海小學等，25間小學中有4間設聯繫中學，包括與元朗區名校天主教崇德英文書院聯繫的天水圍天主教小學。

中學校網為元朗區，區內中學特色多元，包括有新界鄉議局元朗區中學、元朗信義中學、基督教香港信義會元朗信義中學及趙聿修紀念中學，均為位列全港百大的英文中學。