荃灣全．城滙 方正廳堂布置靈活 鄰近荃灣西站

全．城滙坐落荃灣西核心地段，鄰近港鐵荃灣西站及多個商場，出入及購物便利。今日走訪5座高層D室，實用面積839方呎，3房設計，單位保養良好，四正好用，最大賣點是屬罕有高層放盤，可享部分海景。

是次介紹全．城滙5座高層D室，實用面積839方呎，客飯廳開則方正，設計實用耐看，牆身與地板色調柔和，客廳靠牆置有三人座L形沙發，一則設按摩椅，日常起居與宴客皆宜。

另一端為特色電視牆，設計型格時尚，客廳設落地大窗，令一室採光充沛。走出露台，可享開揚荃灣西市景，遠眺連綿山景及部分海景。

839呎3房開則

放盤提供3間睡房，主人房空間寬敞，擺放雙人牀及大型衣櫃後仍保留走動空間，窗戶引入自然光線，休息環境感覺舒適放鬆。

另一間睡房靠窗設有訂造牀台及牀鋪，下方及側邊加入收納設計，有效提升儲物量，同時不影響活動空間，實用性極高，靠牆合設置頂衣櫃，方便分類存放四季衣物。

長形廚房為U形工作枱設計，收納櫃齊備，方便日常煮食；浴室設計簡潔實用，保養良好，提供浴缸，亦有通風窗戶。

全．城滙由7座住宅組成，提供953個單位，間隔類型由1房至3房不等。

屋苑優勢之一是鄰近五條行人天橋，連接荃灣多項重要地標、商場、商業設施、交通總滙及社區配套等。

必睇靚位

少有3房連主人套房高層放盤

露台外望荃灣西海景

鄰近荃灣西站

屋苑提供住客會所

放盤單位資料

物業名稱：全·城滙

地址：荃灣大河道90號

樓齡：7年

單位：5座高層D室

實用面積：839方呎

間隔：3房

叫價：1468萬

呎價：17479元

代理行：美聯物業

電話：6284 2643（石先生）

相片由代理行提供