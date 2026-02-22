荃灣全．城滙 方正廳堂布置靈活 鄰近荃灣西站
更新時間：06:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-22 HKT
全．城滙坐落荃灣西核心地段，鄰近港鐵荃灣西站及多個商場，出入及購物便利。今日走訪5座高層D室，實用面積839方呎，3房設計，單位保養良好，四正好用，最大賣點是屬罕有高層放盤，可享部分海景。
是次介紹全．城滙5座高層D室，實用面積839方呎，客飯廳開則方正，設計實用耐看，牆身與地板色調柔和，客廳靠牆置有三人座L形沙發，一則設按摩椅，日常起居與宴客皆宜。
另一端為特色電視牆，設計型格時尚，客廳設落地大窗，令一室採光充沛。走出露台，可享開揚荃灣西市景，遠眺連綿山景及部分海景。
839呎3房開則
放盤提供3間睡房，主人房空間寬敞，擺放雙人牀及大型衣櫃後仍保留走動空間，窗戶引入自然光線，休息環境感覺舒適放鬆。
另一間睡房靠窗設有訂造牀台及牀鋪，下方及側邊加入收納設計，有效提升儲物量，同時不影響活動空間，實用性極高，靠牆合設置頂衣櫃，方便分類存放四季衣物。
長形廚房為U形工作枱設計，收納櫃齊備，方便日常煮食；浴室設計簡潔實用，保養良好，提供浴缸，亦有通風窗戶。
全．城滙由7座住宅組成，提供953個單位，間隔類型由1房至3房不等。
屋苑優勢之一是鄰近五條行人天橋，連接荃灣多項重要地標、商場、商業設施、交通總滙及社區配套等。
必睇靚位
少有3房連主人套房高層放盤
露台外望荃灣西海景
鄰近荃灣西站
屋苑提供住客會所
放盤單位資料
物業名稱：全·城滙
地址：荃灣大河道90號
樓齡：7年
單位：5座高層D室
實用面積：839方呎
間隔：3房
叫價：1468萬
呎價：17479元
代理行：美聯物業
電話：6284 2643（石先生）
相片由代理行提供
最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
2026-02-20 15:47 HKT
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
2026-02-20 13:30 HKT
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
2026-02-20 19:07 HKT