荔枝角開揚翠景1150萬放盤 鄰近美孚站 享向南靚方位 內附傢俬裝修｜筍盤

荔枝角屋苑盈暉臺，基座設商場及巴士總站。今日帶大家參觀屋苑2座低層D室，實用面積761方呎，3房1套間隔，內附傢俬裝修，向南靚方位，望開揚翠景，現以1150萬放盤，實用呎價約15112元。

踏入單位，即見飯廳，放置四人餐桌，可讓一家在此一同進餐。客廳擺放L形沙發，一旁闊窗飽覽周邊綠化景及美孚新邨，景致開揚。廚房近大門，有U形上下廚櫃，提供足夠備餐空間，讓住客享受生活。

761方呎3房1套

單位間隔為3房1套，進入主人房，房內靠窗放置雙人牀，亦有大窗，室內光線充沛。浴室以黑白色為主調，有透氣窗有助空氣流通。

盈暉臺樓齡約24年，共3座大廈，提供約696個單位。屋苑基座設巴士總站，提供多條巴士及小巴路線，亦可步行約5分鐘到港鐵美孚站。另外，項目基座設盈暉薈商場，亦可到美孚新邨內的商場及街市採購。

必睇靚位

基座設商場及巴士總站

內櫳附有雅緻裝修

3房1套間隔，廳房實用

向南方，靚方位

放盤單位資料

物業名稱：盈暉臺

地址：景荔徑8號

樓齡：24年

單位：2座低層D室

實用面積：761方呎

間隔：3房1套

叫價：1150萬元

呎價：15112元