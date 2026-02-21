Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荔枝角開揚翠景1150萬放盤 鄰近美孚站 享向南靚方位 內附傢俬裝修｜筍盤

筍盤推介
更新時間：11:40 2026-02-21 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-21 HKT

荔枝角屋苑盈暉臺，基座設商場及巴士總站。今日帶大家參觀屋苑2座低層D室，實用面積761方呎，3房1套間隔，內附傢俬裝修，向南靚方位，望開揚翠景，現以1150萬放盤，實用呎價約15112元。

踏入單位，即見飯廳，放置四人餐桌，可讓一家在此一同進餐。客廳擺放L形沙發，一旁闊窗飽覽周邊綠化景及美孚新邨，景致開揚。廚房近大門，有U形上下廚櫃，提供足夠備餐空間，讓住客享受生活。

761方呎3房1套

單位間隔為3房1套，進入主人房，房內靠窗放置雙人牀，亦有大窗，室內光線充沛。浴室以黑白色為主調，有透氣窗有助空氣流通。

盈暉臺樓齡約24年，共3座大廈，提供約696個單位。屋苑基座設巴士總站，提供多條巴士及小巴路線，亦可步行約5分鐘到港鐵美孚站。另外，項目基座設盈暉薈商場，亦可到美孚新邨內的商場及街市採購。

必睇靚位

基座設商場及巴士總站

內櫳附有雅緻裝修

3房1套間隔，廳房實用

向南方，靚方位

放盤單位資料

物業名稱：盈暉臺
地址：景荔徑8號
樓齡：24年
單位：2座低層D室
實用面積：761方呎
間隔：3房1套
叫價：1150萬元
呎價：15112元

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
20小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
2小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
將軍澳AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
日本福岡有獸父強姦兩名親女。iStock
日本福岡獸父連環亂倫 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎
即時國際
1小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
22小時前
33歲女子被遺棄-17度極寒山峰凍死 落山求救男友被判過失殺人罪成
即時國際
5小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
16小時前
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
影視圈
3小時前
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
13小時前